Alloggi Erp di via Galletta. Investimento da oltre un milione

A San Lazzaro è stata ufficializzata la conclusione dei lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in via Galletta 32, realizzati con il programma superbonus 110%. Si tratta di un investimento di oltre 1,3 milioni di euro, a cui si aggiungono le spese per interventi extra 110% e Iva in carico al Comune, per circa 155mila euro. Per l’immobile di sette piani, realizzato alla fine degli anni settanta, è stato realizzato un sistema di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici mentre per l’efficientamento energetico è stato realizzato il cappotto su tutto l’edificio, sono stati sostituiti gli infissi, doppi infissi e i sistemi oscuranti. Lavori svolti in tempi record: dieci mesi esatti.

"Siamo soddisfatti per aver potuto realizzare un così importante intervento anche su un edificio che aveva avuto un percorso travagliato – ha commentato il presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi – Con la collaborazione di tutti, e facendo squadra, abbiamo potuto garantire alloggi molto più performanti dal punto di vista del risparmio energetico e quindi meno dispendiosi per gli assegnatari". Così anche il primo cittadino sanlazzarese Isabella Conti: "Investire sugli alloggi pubblici, impropriamente detti "popolari" è una questione di dignità e rispetto per le persone. Con questo intervento conclusivo sugli alloggi pubblici di San Lazzaro possiamo dire di avere generato bellezza e decoro proprio dove questi posso diventare elementi determinanti per la dignità delle persone e della loro educazione al rispetto del bene comune".

Non da meno l’entusiasmo dell’assessore comunale al Welfare Monica Falciatore: "Sono molto felice di questo importante intervento di riqualificazione. Come amministratori comunali, in collaborazione con Acer, siamo stati in grado di cogliere l’occasione del superbonus per riqualificare ed efficientare questi alloggi di edilizia pubblica. Interventi che garantiranno un aumento del valore del patrimonio edilizio comunale, minor spreco di risorse e minor impatto ambientale, rendendo gli alloggi più gradevoli e funzionali".