Alloggi in nero, 300 i casi sospetti. Scoperti grazie al medico di base

Prosegue la caccia all’evasione fiscale che costa alla regione milioni di euro. Ieri Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e Regione hanno esposto i risultati delle loro battaglie contro gli affitti in nero e le prospettive delle loro iniziative per proteggere gli studenti dalle truffe, tramite repressione e prevenzione. Il generale Ivano Maccani, comandante regionale della Guardia di finanza, ha illustrato i frutti di mesi di lavoro basati meno sui controlli di massa e più sull’elaborazione di specifiche analisi di rischio.

I militari hanno scoperto situazioni anomale confrontando dati provenienti, tra gli altri, da Università e Ausl. Un esempio sono le richieste per il medico di base da parte di studenti non residenti in città. Le forze dell’ordine, consultando queste richieste, le hanno confrontate con il registro dei contratti d’affitto e hanno raccolto i dati dei fuorisede che non vi comparivano, e da lì sono partite le indagini per smascherare i proprietari di case che non pagano le tasse. Con il supporto delle Università di Bologna, Modena-Reggio Emilia, Ferrara e Parma e della sede distaccata di Ravenna dell’ateneo bolognese, sono stati già individuati oltre 1.600 locatori sospetti oltre a 300 strutture extra alberghiere sotto le Due Torri a rischio. Nei mesi scorsi poi le Fiamme gialle hanno inviato a 1.154 studenti questionari per acquisire informazioni utili agli approfondimenti necessari sugli affitti. A oggi, sono arrivate oltre 400 risposte. Il dirigente regionale per l’Agenzia delle Entrate, Antonio Cologno, ha infine riferito alcuni dati, in particolare i 2,8 milioni di euro di tassazione recuperati dalle loro operazioni, e il riottenimento di altri 540mila euro da una frode.

Frode che in realtà è riuscita a sottrarre a Er.Go ben un milione di euro, con il coinvolgimento, pare inconsapevole, di un centinaio di studenti extracomunitari. I quali, giunti dall’estero e inesperti di alcune dinamiche burocratiche, venivano contattati da soggetti esterni, spesso loro connazionali, che si offrivano di fare ottenere loro sussidi per pagare l’affitto. A quel punto, questi personaggi inviavano a Er.Go certificazioni false – come certificazioni Isee o contratti d’affitto fasulli – per ottenere borse di studio e altri aiuti economici destinati agli studenti bisognosi. Una volta ottenuto il contributo, ne trattenevano una parte per loro e davano il resto agli studenti, che stando a quanto attualmente ricostruito dagli inquirenti restavano ignari di avere contribuito a un raggiro. Le indagini sono però in corso.

Con la collaborazione di Regione, Er.Go e Unibo, si sta inoltre svolgendo una campagna social di prevenzione, informando gli studenti sui tipi di contratto e i loro vantaggi. Presente anche la vicesindaca Emily Clancy che ha descritto il fenomeno come una conseguenza dell’aumento dei prezzi, sottolineando la necessità di incrementare i contratti a "tasso calmierato, per garantire ai fuorisede un alloggio abbordabile e legale".

