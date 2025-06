Alloggi popolari più accessibili per alluvionati e donne maltrattate

Un’attenzione particolare per le famiglie fragili, le donne vittime di violenza e i cittadini che si sono ritrovati improvvisamente a vivere una situazione d’emergenza, la possibilità per gli inquilini morosi di poter aderire a un piano di rientro in modo da non perdere il diritto all’alloggio, meno burocrazia riguardo ai controlli sulle richieste di assegnazione: sono queste le principali novità contenute nella modifica al regolamento per la gestione del patrimonio Erp del Comune di San Lazzaro che ha avuto il via libera durante l’ultima seduta del Consiglio comunale.

Tra le novità introdotte all’interno dello schema che regolamenta i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica il Comune ha deciso di prevedere delle ulteriori agevolazioni verso determinate categorie di persone che vivono un momento di forte difficoltà o disagio. In particolare è stato deciso di riconoscere un punteggio maggiore a chi ha dovuto lasciare la propria casa in seguito a una situazione di emergenza, come successo per esempio in seguito agli eventi alluvionali. Bonus che verrà riconosciuto anche alle donne vittime di violenza dando così una piena e concreta attuazione al protocollo della Città metropolitana. Inoltre, per quei nuclei familiari alloggiati in emergenza, ovvero che sono stati assegnatari di una casa che però non è adatta alle loro necessità, si è deciso di togliere il limite di quattro anni entro cui avrebbero perso il proprio punteggio in graduatoria per l’assegnazione di una nuova abitazione.

Per cercare di tutelare le persone fragili e in difficoltà il nuovo regolamento approvato dal Consiglio comunale, attraverso l’introduzione di un nuovo articolo, prevede anche la possibilità per chi non riesce a pagare l’affitto di aderire a un programma di rientro della morosità con scadenze e tempi certi ma che al tempo stesso cercano di evitare la perdita immediata dell’assegnazione. Ulteriore novità una diminuzione del carico burocratico riguardo ai controlli sulle domande di assegnazione che passano dal 20 al 10 per cento sul totale di quelle presentate.

"Con queste modifiche crediamo di aver corretto alcune situazioni che potevano essere eccessivamente penalizzanti per chi ha vissuto, o sta attraversando, un periodo particolarmente delicato della propria vita – spiega l’assessora al Welfare e Politiche abitative Marina Malpensa –. Per questo abbiamo ancora di più rivolto la nostra attenzione alle persone fragili, come le donne vittime di violenza o i cittadini che hanno subito il dramma dell’alluvione, proprio per ribadire che San Lazzaro è una comunità dove nessuno può e deve restare indietro, dove gli strumenti di supporto sociale e di welfare sono pronti a fare la propria parte".

Zoe Pederzini