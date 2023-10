Alloggi protetti per anziani

Sono partiti i lavori nel parco Asp di Villa Rodriguez a San Lazzaro di Savena per la realizzazione di nove alloggi protetti, destinati a persone della terza età autosufficienti.

Un progetto realizzato grazie alla stretta collaborazione tra Comune di San Lazzaro di Savena, Regione Emilia Romagna, Asp e Acer. Appartamenti che garantiranno agli utilizzatori vicinanza a una struttura aperta 24 ore su 24 per tutto l’anno, all’Usl distrettuale, ai servizi assistenziali e sanitari grazie alla collocazione in un contesto urbano ben strutturato. Gli interventi dureranno complessivamente 420 giorni e il costo complessivo dell’investimento è di 1.987.990 euro.

"Si tratta di appartamenti destinati a persone anziane parzialmente autosufficienti - sottolinea il primo cittadino sanlazzarese Isabella Conti - . Il tema dell’invecchiamento è importantissimo, soprattutto in questa fase storica. Oggi parliamo di politiche per la famiglie e per le giovani coppie al fine di invertire la curva demografica perché si registrano sempre meno nascite, ma ciò non toglie che proprio sulla terza età è necessario fare grandi investimenti, lungimiranti e con nuovi sistemi di welfare.

Questi appartamenti, così come sono stati pensati, permetteranno di contrastare anche la solitudine per la loro collazione, e di avere un presidio di salute praticamente attaccato. Tutto nella sola ottica di migliorare la qualità della vita delle persone". Così invece ha dichiarato l’assessore al Welfare Monica Falciatore: "E’ un grande progetto, possibile grazie alla stretta collaborazione tra enti preposti e per questo ringrazio il presidente di Acer Marco Bertuzzi e il presidente di Asp Silvano Brusori".