Allontanato dalla ex: sorpreso al supermercato con la sua vittima

È stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento alla compagna emesso dal tribunale all’inizio di febbraio. Siamo a Bazzano, dove i carabinieri, durante un servizio di controllo all’interno di un supermercato della zona, hanno notato il 38enne che stava facendo acquisti insieme alla donna che in passato lo aveva denunciato. Ma facciamo un passo indietro.

La donna, una trentanovenne italiana, nel febbraio scorso si era recata in caserma per denunciare il compagno. Sentita dai militari dell’Arma, la vittima aveva riferito che la loro relazione era iniziata quattro anni fa, nel 2020. Un rapporto complicato, all’interno del quale già in passato c’erano stati numerosi litigi a cui erano seguiti atteggiamenti aggressivi da parte del trentottenne. Non solo, dai racconti era emerso anche che l’uomo, al culmine di una discussione avvenuta poco prima che la compagna sporgesse denuncia, le aveva prima sferrato un pugno colpendola violentemente all’occhio sinistro, poi uno schiaffo. Nel cadere a terra, inoltre, la donna si era fatta mala anche a una mano.

Portata in ospedale per ricevere le cure mediche del caso, la trentanovenne era stata dimessa dal Pronto soccorso con 15 giorni di prognosi. Pochi giorni dopo quest’ultimo episodio, nei confronti del compagno, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, era scattata la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati. Una situazione rimasta invariata fino a pochi giorni fa, quando i carabinieri di Bazzano hanno trovato i due all’interno di un supermercato della zona mentre stavano facendo acquisti. Riconosciuto dai militari, l’uomo ha provato in un primo momento a dileguarsi, ma la manovra non ha funzionato ed è stato arrestato per aver violato il precedente provvedimento del giudice. Ora l’uomo è disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del processo con rito direttissimo.

c. c.