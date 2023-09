All’Operosa appalto per i treni marocchini a Bologna: servizi di pulizia nelle stazioni ferroviarie L'Operosa, società benefit con sedi in Spagna, Croazia e Marocco, si è aggiudicata l'appalto per la gestione dei servizi di pulizia nelle stazioni ferroviarie marocchine. Una sfida che contribuirà al benessere delle comunità e all'esperienza degli utenti.