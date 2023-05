Allori agli allievi della Banchieri

Riflettori puntati sulla scuola di musica Adriano Banchieri di Molinella. Grazie alle esibizioni degli allievi delle due orchestre, quella giovanile e quella di chitarra, la scuola musicale molinellese si è aggiudicata due borse di studio del valore di 700 euro. È successo nei giorni scorsi durante la XIX edizione del concorso musicale nazionale Lodovico Agostini, che si è svolto a Portomaggiore. Quasi 600 giovani musicisti provenienti da tutta Italia si sono esibiti sotto l’occhio attento delle commissioni. Nell’occasione il direttore della scuola Matteo Montanari si è complimentato con i ragazzi e con le loro famiglie, per l’impegno e i grandi risultati raggiunti. La scuola di musica Adriano Banchieri ha deciso di devolvere l’intero importo delle borse di studio alla parrocchia di Selva Malvezzi, come contributo per le zone alluvionate del comune di Molinella.