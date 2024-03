All’ospedale investimenti per due milioni

Tempo di bilanci per il futuro dell’ospedale di Vergato. Ieri si è svolto il convegno dal titolo ’Servizi e investimenti per il futuro’. La conferenza ha visto la partecipazione del sindaco Giuseppe Argentieri, del presidente del distretto Alessandro Santoni, dell’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, della direttrice sanitaria del distretto Sandra Mondini e del direttore generale dell’Ausl Bologna, Paolo Bordon.

Sono stati illustrati i progetti che stanno coinvolgendo le locali strutture sanitarie. Fra ospedale e casa di comunità è previsto un intervento di circa 2 milioni di euro, di cui 500mila destinati alla sostituzione della Tac, attiva entro aprile, e della strumentazione radiologica. Dopo una sospensione di alcuni anni, sarà nuovamente operativo il servizio di chirurgia ambulatoriale che spazia dall’oculistica, alla maxillo-facciale fino alla chirurgia della mano che sarà attivata in collaborazione con l’istituto Rizzoli.

"La giornata di oggi è stata soddisfacente – commenta Argentieri, sindaco di Vergato –. I numeri del Cau ci confortano, così come gli investimenti. Le criticità rimangono, ma non abbasseremo la guardia". I dirigenti dell’Ausl hanno descritto le caratteristiche dei Cau, di recente istituzione. Il servizio ha uno scopo dichiarato: alleggerire la pressione sui pronto soccorso, afflitti ovunque dalla scarsità di personale. Questi centri di assistenza-urgenza sono destinati a chi presenta sintomi il cui trattamento è urgente ma non grave. La casistica prevista è ampia: si può rivolgere al Cau chi ha dolore a occhi, orecchie e testa, lievi traumi oppure piccole ferite. Nei casi più gravi - dicono i responsabili sanitari - occorre rivolgersi al 118, così da poter ricevere le cure più adeguate nel minor tempo possibile. La direttrice del distretto ha illustrato i dati degli accessi al Cau di Vergato comparati a quelli dell’ex pronto soccorso.

Al Cau, negli ultimi quattro mesi, hanno avuto accesso 2248 persone, contro le 2571 che erano andate al pronto soccorso negli stessi mesi tra il 2019 e il 2020. Molto simili anche i numeri relativi alla provenienza dei pazienti: il 72 per cento delle persone arriva dai 12 comuni dell’Appennino, il 16 dai comuni più prossimi alla città e solo il 4 per cento di utenti arriva da Bologna, come già succedeva con il pronto soccorso. Un dato interessante riguarda il tempo di attesa: oggi al Cau di Vergato un paziente attende mediamente 1 ora e 38 minuti, mentre nei pronto soccorso della provincia l’attesa è di oltre 5 ore.

"I dati dimostrano che nelle difficoltà che sommergono la medicina di emergenza - spiega Donini, assessore alla Sanità - con i Cau ci abbiamo visto giusto. Registriamo un’elevata soddisfazione degli utenti e una riduzione della pressione sui pronto soccorso. Altre regioni, visti i risultati, stanno pensando di adottarli. La nostra prossima priorità saranno le liste di attesa per le visite specialistiche, altro grave assillo del sistema sanitario regionale".

Fabio Marchioni