All’Unipol non bastano cuore e determinazione. La serie si chiude sul Titano, San Marino in finale

Non basta il cuore e la determinazione, la stagione dell’Unipol Fortitudo si ferma in semifinale playoff di fronte alla corazzata San Marino. Sul diamante di Serravalle la formazione padrona di casa si impone sia in gara 3, che in gara 4 e chiude a proprio favore la serie sul 3-1, conquistandosi l’accesso alle Italian Baseball Series dove sfiderà Parma che a sua volta si è sbarazzata 3-1 di Macerata. Dopo l’1-1 del Falchi, la serie tra San Marino e Fortitudo si decide sotto il Titano a favore dei padroni di casa contro una Unipol determinata e volenterosa. San Marino fa valere a proprio favore il vantaggio del fattore campo ma ancor di più un organico decisamente più lungo e più profondo di quelli dei bolognesi. La Fortitudo di Fabio Betto ha avuto il grande merito di provarci e di crederci fino alla fine, ma complice, le assenze e una certa riscontrata difficoltà in battuta è stata eliminata in semifinale.

All’atto che da mercoledì assegna il tricolore vanno i campioni d’Italia di Parma e San Marino, quelle che alla vigilia della stagione erano le squadre più accreditate e che, budget alla mano, hanno forse investito di più. In campo la Fortitudo ha provato a vendere cara la pelle fino alla fine sia in gara 3 che in gara 4. Nella sfida tra i pitcher stranieri Jesus Lage per i padroni di casa e Fabian Blanco sul monte della Effe, l’esito è stato chiarissimo con un 9-1 conclusivo che non ha lasciato scampa a recriminazioni. Padroni di casa avanti 2-0 già al terzo attacco.

La valida al quinto inning di capitan Lorenzo Dobboletta spinge a casa il punto del 2-1, ma non basta per una Effe che si conferma poco incisiva, appena 4 valide a dispetto delle 13 finali dei padroni di casa. Più scoppiettante invece gara 4, quella dei lanciatori italiani, chiusa 11-6 da San Marino, con 7 valide messe a segno dalla Fortitudo e ben 14 dai padroni di casa. Il 3-0 iniziale con il fuoricampo di Samuele Gamberini illude la Fortitudo e i suoi tifosi, poi San Marino ribalta la situazione e passa subito avanti. Gli ultimi ad arrendersi sono Filippo Agretti (valida del 5-4) e Alessandro Vaglio (fuoricampo dell’8-6) che provano a tenere l’Unipol in scia, ma non basta San Marino conquista l’accesso alla finale scudetto.

Filippo Mazzoni