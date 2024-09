Alluvionati della Val di Zena contro le istituzioni: "Vi portiamo tutti in tribunale"

San Lazzaro (Bologna), 28 settembre 2024 - "Abbiamo perso tutto di nuovo perché chi doveva fare qualcosa per salvaguardare noi e il territorio, e parliamo di Regione e Città Metropolitana, non ha fatto nulla, ma questa volta vi portiamo tutti in Tribunale".

Queste le parole di rabbia e delusione urlate da un megafono, questa mattina, in piazza Bracci, a San Lazzaro dal Comitato Val di Zena e da tanti cittadini della frazione pianorese, e del Farneto (frazione sanlazzarese), colpiti per la terza volta dall'alluvione.

Più di duecento le persone che hanno preso parte alla manifestazione per denunciare la situazione in cui le piogge hanno trascinato nuovamente tanti cittadini a poco più di un anno di distanza da maggio 2023.

"Il fiume va risegmentato e lo chiediamo da tempo - dichiara Claudio Pasini del Comitato -, oltre a questo servono azioni programmatiche di ricostruzione e prevenzione del torrente Zena, degli argini, e la pulizia di tutte le aree a ridosso dei ponti presenti lungo il corso dello Zena. Noi non lo possiamo fare perchè così ci è stato detto, giusto? Non possiamo neanche spostare un ramo. Allora chi lo deve fare si muova: e lo dico con chiarezza, qui c'è una cara responsabilità anche dell'Ente Parchi".

A questo discorso si collega un'altra alluvionata che prende la parola: "I gessi bolognesi qui, i gessi bolognesi là, le specie protette della fauna e della flora della zona dello Zena: queste le preoccupazioni dell'Ente Parchi che non risponde neanche al telefono, ora. Ma noi siamo umani, siamo una specie da proteggere. O dobbiamo morire perchè abbiamo scelto di vivere in Val di Zena? E a chi ci dice che dobbiamo arrenderci e lasciare le nostre case perchè ormai la zona non è sicura (alludendo alle parole di Matteo Lepore qualche giorno fa, ndr) io dico che non me ne vado da casa mia solo perchè loro non sono in grado di fare il loro mestiere: quando, alle prossime piogge, qualcuno perderà la vita vediamo che scuse accamperanno. Il torrente, all'ultima alluvione, è esondato in un attimo e con una potenza molto superiore a maggio 2023: se nelle nostre case ci fosse stato qualcuno di anziano o di allettato sarebbe morto perchè nessuno avrebbe fatto in tempo a salvarlo".

Erano presenti anche alcuni membri della Giunta comunale di San Lazzaro, a partire dal sindaco Marilena Pillati che si è dimostrata solidale ai cittadini al pari del sindaco Luca Vecchiettini (Pianoro) che, nella serata di venerdì, ha incontrato i residenti della Val di Zena in un'assemblea pubblica molto partecipata.

Tra gli alluvionati a portare sostegno anche la candidata del centrodestra alla presidenza della Regione, Elena Ugolini, che ha dichiarato: "Gli archi dei ponti sono opere ordinarie di pulizia e di manutenzione che devono essere fatte. Sul sito della Regione si vede la scritta 'abbiamo fatto tutto quello che era necessario fare' ma non è vero, sono tutte bugie".

A Pianoro rinvenuti una decina di ordigni bellici lungo il torrente Zena

Intanto, proprio oggi, a Pianore sono stati rinvenuti una decina di ordigni bellici inesplosi, probabilmente risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Trovati lungo il torrente Zena, dalla ditta che stava operando in un cantiere di somma urgenza dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, avviato a seguito dell’alluvione dei giorni scorsi. Gli ordigni si trovavano tutti nella stessa zona, a monte di via Zena 30/2, dove erano in corso delle operazioni di movimento terra.

Il ritrovamento è stato subito segnalato alle autorità competenti, che si sono recate sul posto per i rilievi necessari e che determineranno le successive operazioni di bonifica.

Il cantiere della Protezione civile, da 1 milione e 250mila euro, proseguirà regolarmente, anche nelle giornate di sabato e domenica, a valle del ritrovamento, nel rispetto delle indicazioni delle stesse autorità per la tutela della sicurezza dei lavoratori e della popolazione.