Alluvione del Ravone: revocata la condanna del Comune di Bologna, stop al ‘danno temuto’

Bologna, 29 settembre 2025 – Danno temuto da alluvione? Non se ne parla. Dopo la vittoria in primo grado degli residenti lungo il canale interrato del torrente Ravone (in via del Ravone, via del Genio e via Zoccoli) arriva la doccia gelata: la nuova sentenza ribalta la decisione che aveva dato ragione ai cittadini, creando anche un precedente a cui si erano aggrappati anche tanti altri alluvionati di altre zone cittadine.

La prima pronuncia, infatti, aveva imposto a Comune di Bologna e Regione di versare la somma di 3,6 milioni di euro come una sorta di fidejussione per eventuali danni futuri: cosa che aveva dato il via anche una procedura di pignoramento. Si parla, ovviamente, dei danni per l’alluvione di ottobre 2024.

Perché la sentenza è stata ribaltata

Ora, la seconda sezione civile del tribunale ha revocato la condanna e rimandato al Tribunale regionale per le acque pubbliche di Firenze. “Il collegio è ben consapevole dei nuclei di valore sottostanti alla vicenda qui decisa - premettono i giudici -: la controversia si collega agli importanti cambiamenti climatici evidenziati dalla miglior scienza”. A livello locale, inoltre, la questione riguarda il torrente Ravone che "è stato sottoposto a forti stress, in passato non presenti, per fenomeni di precipitazioni intensissime, dovute all'accumulo di calore e di energia nell'atmosfera”.

Il procedimento – proseguono i giudici – è “un caso di scuola", sostengono i giudici di Bologna, perché “si trova nell'incrocio fra politica e giustizia”.

Cosa dice il Comune

Da parte di Comune e Regione, peraltro, “non è seriamente contestato che la situazione debba vedere un intervento pubblico, a maggior tutela di fronte alle mutate condizioni climatiche generali. Al più, alcuni dei reclamanti escludono la loro posizione di garanzia, individuandola in altro soggetto pubblico. Non vi è però contestazione che si debba fare qualcosa e la situazione debba essere risolta. Anzi, i reclamanti sostengono vigorosamente di avere già avviato importanti opere geo-edilizie”.

E lo stesso Comune sottolinea: “Non vi sarà, pertanto, alcuna cauzione o fidejussione da predisporre da parte del Comune di Bologna e/o della Regione Emilia-Romagna, così come non potranno avere corso le paventante azioni di pignoramento annunciate nelle scorse settimane”.

Il confine delicato

Da parte dei cittadini, invece, "si lamentano tempi e modi e, proprio per questo, chiedono l'intervento del giudice". Questo "pone il tema del limite fra i due poteri e fino a che punto il giudice possa entrare nelle scelte amministrative o comunque influire sui tempi delle stesse, attraverso il meccanismo cauzionale. Equilibrio sempre di difficile individuazione, per evitare gli estremi di un giudice-amministratore o di un'amministrazione priva di vincoli e controlli".

Chi deciderà alla fine

Il Tribunale civile di Bologna dichiara dunque la propria incompetenza nel giudicare questa partita, escludendo però allo stesso tempo che la giurisdizione sia del Tribunale superiore delle acque (come chiedeva in prima istanza la Regione).

Secondo i magistrati bolognesi è competente invece il Tribunale regionale delle acque per "ragioni storiche, giurisprudenza ferma, esigenze sistematiche di accentrare una materia che comporta difficoltà tecniche in unico organo e la specifica norma invocata, che include danni presenti e danni potenziali e futuri".

Per il collegio, inoltre, "non ci sono ragioni per distinguere i vari segmenti del torrente Ravone. Proprio la natura complessa ed interdipendente dei flussi d'acqua renderebbe artificiosa una distinzione fra parti del torrente stesso". In conclusione, si legge nell'ordinanza, "all'incompetenza del Collegio sulla materia consegue tanto l'accoglimento del motivo dei reclami sulla eccezione di incompetenza, quanto la revoca dell'ordinanza del primo giudice, siccome incompetente il Tribunale di Bologna. Ogni decisione sarà dunque assunta dal giudice competente, il Trap di Firenze". I giudici bolognesi hanno infine disposto "la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio".