Alluvione del 2024, lo strazio del superstite: “Mio fratello trascinato via, pensai di farla finita”

Bologna, 19 ottobre 2025 – Un anno fa Andrea Farinelli era in auto, con il fratello 20enne Simone. Pioveva forte fuori. Su Bologna e provincia si stava abbattendo una furia senza precedenti. I due fratelli stavano tornando a casa, ed erano a Botteghino di Zocca, la vallata del torrente Zena in territorio di Pianoro.

Quell’area del Bolognese che già in passato era stata travolta da alluvioni ed esondazioni. Erano quasi arrivati quando un destino beffardo, sotto forma di un’ondata di fango e acqua, li ha travolti. Andrea è riuscito a rendersi conto di quanto stava succedendo. Una frazione di secondi. Simone è stato trascinato via dalla corrente ed è morto nel letto dello Zena. Oggi, a un anno da quella tragedia, il fratello Andrea racconta come sono passati questi 365 giorni, tra dolore e rinascita.

“Un dolore difficile da affrontare, più grande di me: mi sono trovato a fare i conti anche con istinti suicidi. La sanità mentale ne ha risentito molto e il supporto psicologico che ho avuto mi ha salvato la vita. Oltre a questo a salvarmi è stata la vicinanza dei parenti, anche quelli con cui non avevo più rapporti. Ci siamo uniti nel dolore e ci siamo fatti forza”.

Sui social hai iniziato a raccontare quello che hai vissuto. Ne hai parlato in pubblico. Questo ti ha aiutato?

“I primi periodi non riuscivo a capire come poter uscire da questo dolore attanagliante. Poi ho capito che parlare di quanto avvenuto, ma anche parlare di come poter fare in modo che quanto successo a noi non capiti più, era di grande conforto. Alla medicina del ‘parlare’ mi sono avvicinato prima sui social, poi anche in pubblico: come al cinema in Piazza, e come in audizioni private con politici locali e anche con il Presidente della Repubblica. Ho capito che avevo toccato il fondo, la fase più buia della mia vita e che potevo solo risalire con i mezzi che avevo. Ho voluto ridare una voce a me stesso, a Simone, e a tutti coloro che hanno perso amici o parenti a seguito di tragedie e a disastri ambientali”.

Il motore di tutto è Simone.

“Certamente. Era un ragazzo pieno di sogni nel cassetto. Voglio partire da ciò che stava a cuore a lui, da chi era lui, per arrivare agli altri. Io non posso riportare Simone indietro, ma posso aiutare gli altri attraverso quanto successo a Simone e da qui anche l’idea, che ho lanciato giorni fa, di creare un’associazione italiana di Comuni alluvionati. Perché sono convinto che l’unione sia la nostra unica forza. Vorrei partire dal basso per, poi, arrivare a più persone possibili. Parlando di tematiche ambientali, e di cosa poter fare per evitare tragedie come quella che ha stravolto la mia famiglia”.

Ha mai valutato di entrare in politica?

“Non posso dire di non averci pensato. Non lo farei ora, ma nel futuro è un’opzione che vaglierei. Penserei di farlo con una lista civica e con l’obiettivo di sensibilizzare sulle tematiche che mi stanno a cuore, ma anche di poter migliorare le cose, prevenire certe situazioni che ho vissuto in prima persona, con i mezzi che la politica ha. Attualmente mi metto a disposizione della politica per parlare di quanto mi è capitato e di cosa farei per cambiare le cose”.