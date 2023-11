Alluvione, 700 milioni in credito d’imposta

Ventimila euro di risarcimento in contanti direttamente alle famiglie per i danni causati dall’alluvione. Ma se l’importo periziato dovesse superare questo tetto, l’intero pagamento avverrà con credito d’imposta. Eccola qui la principale novità anticipata dal viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami l’altro giorno in un faccia a faccia di oltre quattro ore con i cittadini colpiti dall’alluvione di maggio in Romagna. Un incontro a cui hanno preso parte, a Cesena, ben 16 comitati di residenti da tutta l’Emilia-Romagna colpita, insieme con la deputata di Fd’I Alice Buonguerrieri. L’ordinanza per i privati è ancora in corso di elaborazione da parte della struttura commissariale del generale Figliuolo e attesa nei prossimi giorni (quella per le attività produttive è stata, invece, già emanata), ma nel corso dell’incontro sono già stati anticipati alcuni importanti contenuti. "Il Governo ci ha rassicurato sugli indennizzi – riferiscono i comitati riuniti –. In sintesi le famiglie dovrebbero ricevere tramite perizia 20mila euro direttamente, se invece si supererà questa soglia si procederà con il meccanismo del credito d’imposta da cedersi alla banca". A tal proposito la Legge di bilancio prevede un apposito capitolo (articolo 73) finanziato con 700 milioni di euro per il credito d’imposta a disposizione sia di privati che delle imprese. Sul fronte della ricostruzione privata, poi, "i lavori fino a 30mila euro verranno eseguiti in edilizia libera", ossia senza necessità di particolari titoli edilizi, necessari però per importi superiori.

Parallelamente, "è stata introdotta la periziabilità dell’arredamento delle abitazioni danneggiate – spiegano ancora i comitati –. È stata prevista la possibilità per gli inquilini di richiedere fondi per l’arredo, anche tramite richiesta congiunta con il proprietario. Tuttavia, questa opzione potrebbe generare complicazioni sulla piattaforma Sfinge e quindi è in corso di valutazione". Per l’Imu "le richieste di intervento dovranno essere indirizzate ai Comuni, mentre per i costi di ripristino e ristrutturazioni "si farà riferimento al prezziario regionale".