Alluvione a Monterenzio, la forza della comunità : "L’unione dei cittadini ha salvato il territorio"

Nel maggio del 2023 si è verificata un’alluvione che ha causato panico, sfollati e sfortunatamente anche delle morti.

Il paese di Monterenzio è stato uno dei comuni più colpiti dall’alluvione, ma i cittadini hanno deciso di reagire e aiutarsi a vicenda. L’alluvione è stata causata da un ciclone che era caratterizzato da una forte persistenza, la notevole intensità e dalla convergenza delle masse di aria umida e fredda.

I danni sono stati molto estesi: a Monterenzio si sono verificate 800 frane e smottamenti di varia grandezza. Ci sono stati 142 sfollati. Alcune frane presenti nel nostro territorio sono ancora attive. Acqua, fango e detriti hanno invaso le case e rovinato le strade. Monterenzio non era preparata per questi terribili eventi, ma la vera forza di questo paesino sono stati i cittadini che hanno collaborato per ripulire case e strade. Una delle tante

volontarie è stata la signora Rosanna Serrattini, una collaboratrice scolastica della nostra scuola, che si è messa subito a disposizione. Rosanna, con il marito e i figli, nel tempo libero si preoccupava di dare una mano ai concittadini in difficoltà. Le abbiamo chiesto cosa abbia fatto concretamente e ci ha risposto che aiutava ripulendo le strade e dando cibo e acqua agli sfollati. Era molto contenta di aiutare le persone. Se dovesse capitare nuovamente, la collaboratrice si offrirebbe di nuovo come volontaria.