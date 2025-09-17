Alluvione, al via i lavori nel letto del rio Blogna

Al via il cantiere per la sistemazione del letto del rio Blogna che confluisce nel torrente Setta, a Vado di Monzuno. Gli eventi alluvionali del maggio 2023 avevano causato l’esondazioni del Blogna che ha coinvolto abitazioni limitrofe, oltre a erosione spondale e danni alle opere idrauliche esistenti. Le alluvioni dell’autunno 2024 hanno peggiorato drasticamente la situazione. Come spiega Enrico Alessandra, direttore dell’area progettazione e direzione lavori montagna della Bonifica: "Si tratta di un intervento che interessa 375 metri lineari del Blogna, dalla porzione a monte del ponte della sp Val di Setta, fino a valle del ponte sulla provinciale. In quest’ultima parte, il letto del rio rientra in zona urbana e si trova confinato dai muri delle aree cortilive dei fabbricati residenziali circostanti. Attualmente l’alveo risulta occupato anche da manufatti della rete fognaria che riducono la sezione idraulica. Manufatti che il gestore della fognatura comunale intende spostare fuori dal rio. Pertanto il cantiere della Bonifica si coordinerà con Hera per la demolizione della fognatura in alveo e la sua delocalizzazione. Salvo cause di forza maggiore, l’intervento consortile si concluderà entro l’anno in corso". Il letto del Blogna verrà riprofilato, le sponde erose sistemate così come le difese spondali. A monte della sp, per 52 metri, è prevista la protezione con scogliera in massi ciclopici, con adiacente pista di accesso stabile per la futura manutenzione delle opere idrauliche situate a monte della zona urbana. A valle del ponte della sp325, per 120 metri, si procederà al risezionamento dell’alveo ed alla posa di nuove difese spondali, in cemento rivestito di pietrame. Anche il letto del rio, a valle del ponte, verrà rinforzato con materiale lapideo per limitare l’erosione. Al termine del tratto canalizzato del Blogna, si stabilizzerà sia la sponda che la briglia naturale venutasi a creare dopo l’ultima alluvione. L’intervento comporta un investimento di 633mila euro.

Zoe Pederzini