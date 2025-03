Alluvione, ancora ritardi nei risarcimenti

Le procedure e i controlli per il risarcimento dei danni sono complicati a partire dalla piattaforma elaborata dalla Regione Emilia Romagna per inserirsi nelle richieste. Quando lo diceva il generale Francesco Figliuolo (ora transitato ai Servizi segreti) molti arricciavano il naso come se raccontasse balle e il ritornello era addossare la colpa al governo.

"Accelerare, dare risposte". È questa l’"ossessione", come l’ha definita Michele de Pascale, governatore dell’Emilia Romagna, in un incontro pubblico insieme al commissario straordinario Fabrizio Curcio, che ha sostituito Figliuolo. Obiettivo, un "cambio di passo". Tecnici e amministratori sono al lavoro per ottenere i risultati annunciati ma evidentemente le difficoltà per rispettare le regole esistono. Il nodo valeva per chi c’era prima nell’Agenzia del commissario e vale per chi c’è ora.

Curcio ha specificato che sono previsti fino a 5mila euro di contributi alle famiglie (10mila euro a quelle danneggiate anche dall’alluvione 2023) e fino a 20mila euro alle imprese e ai professionisti colpiti da quella alluvione. Le domande vanno depositate agli sportelli dei Comuni da parte delle famiglie, o attraverso la Regione per le imprese. L’erogazione è prevista in due fasi: acconto e saldo. Le domande di acconto devono essere presentate entro il 30 giugno.

