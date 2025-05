Alluvione: appello di Ara: "Vasche di laminazione, il Ravone sia la priorità"

"La vasca di laminazione per il Ravone è la priorità". Una priorità che dovrà essere in cima agli interventi post alluvione da mettere a terra. Daniele Ara lo ripete a chiare lettere e avvisa Regione e struttura commissariale guidata da Fabrizio Curcio: "Questa è la madre di tutti gli interventi a Bologna". L’ordinanza che accorpa la gestione dei disastri climatici del 2023 e del 2024 entra sempre più nel vivo. E così arriva anche la sollecitazione di Palazzo d’Accursio verso viale Aldo Moro. Tradotto: bisognerà accelerare.

"Stiamo aggiornando le mappe del rischio idraulico perché, come sappiamo, negli ultimi decenni non è stato contemplato sulla collina e sul centro – spiega l’assessore alla Sicurezza idrica –. Ed è in corso uno studio di Università e Regione sul Ravone che, ripeto, resta la priorità assoluta. Su questo chiediamo già adesso, e siamo pronti a ribadirlo in un incontro faccia a faccia, che i primi interventi per trattenere l’acqua a monte siano appunto sul Ravone, prima di Meloncello, Aposa e tutti i rii collinari".

A metà giugno, intanto, partiranno i cantieri per coprire i tratti del torrente devastati dalle alluvioni e rimasti perforati in via Zoccoli e in via Montenero, dopo che la Regione ha già riparato le porzioni nelle vie Brizio e Andrea Costa.

"Ma si ragionerà anche su altro – insiste Ara –, perché la ‘fase 2’ prevede una valutazione complessiva sulle sezioni dei punti tombati. Per evitare future tracimazioni del Ravone, arrivando finalmente a una soluzione definitiva, occorre agire sulla collina. Non ci sono altre strade: bisogna trattenere lì l’acqua. Certo, servono attenzione, pulizia delle griglie e altre accortezze che conosciamo, ma serve soprattutto un intervento straordinario: questo ci aspettiamo dalla Regione e dal commissario Curcio. Noi intanto siamo pronti con proposte tecniche su come intervenire e apriremo anche un ragionamento con i privati, anche per capire dove realizzare questi invasi".

Qualche ipotesi c’è già. Magari proprio intorno a via di Ravone, tra le intersezioni con via di Casaglia che si arrampicano sui Colli. Qui, infatti, c’è un punto in cui le sponde del torrente sono "adatte a permettere uno sbarramento che raccolga l’acqua e poi la ceda in maniera molto lenta", spiega Ara. C’è tempo, anche se il sindaco Matteo Lepore ha ritarato al ribasso i tempi che, solitamente, richiedono diversi anni per dare vita a casse di espansione e vasche di laminazione. Serviranno 200 milioni nel complesso per Bologna, come ha già sottolineato l’amministrazione, nonostante non ci sia una spesa precisa individuata per il solo Ravone.

"Noi chiediamo che in due o tre anni si riesca a entrare nel vivo per intervenire in maniera strutturale a monte – chiude Ara –. E, a livello parlamentare, abbiamo proposto un emendamento affinché le risorse possano essere utilizzate anche da consorzi e altri enti che lavorano sul sistema idraulico nella nostra città". Semplificare e velocizzare, insomma, resta il diktat.