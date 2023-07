Alluvione a Bologna, la posizione di Cna: “Basta accuse reciproche, servono risposte celeri”

Bologna, 30 luglio 2023 – Il mancato inserimento di determinati Comuni nell’elenco dei ristori, a tre mesi dall’alluvione, lascia perplesse le associazioni di categoria, che da maggio sono al fianco delle aziende e delle imprese colpite dal dissesto idrogeologico, che ancora oggi si trovano in difficoltà e hanno bisogno di risposte e sostegni economici immediati.

I danni dell'alluvione

Claudio Pazzaglia, direttore generale di Cna Bologna, come avete accolto l’esclusione?

"Già dai primi giorni successivi all’alluvione, abbiamo segnalato che, rispetto alla prima lista del territorio metropolitano, ci fossero delle incongruenze, come Marzabotto o Sasso Marconi. Le aree segnalate, quindi, non coprivano totalmente l’emergenza. Poi gli amministratori hanno colto le segnalazioni, hanno fatto il loro dovere. Quando abbiamo letto l’esclusione di alcune zone della città e di alcuni Comuni della pianura, siamo rimasti un po’ perplessi. Ci manca la ratio, come funziona il coordinamento tra il commissario Figliuolo e il vicecommissario Bonaccini, e cosa dice poi il governo".

L’inserimento potrebbe avvenire in seguito.

"Ma per chi ha subito dei danni, sapere che successivamente bisognerà fare un ulteriore iter burocratico, non va bene. Bisogna fare il punto della situazione oggi, aspettando al massimo qualche giorno per fare in modo che il governo e la Regione si mettano d’accordo sull’oggettività di quanto accaduto, così poi da consentire al generale Figliuolo di erogare gli aiuti e far fare le opere necessarie. Secondo noi serve utilizzare il modello della concertazione dal basso, rimediando già da ora alcune anomalie che potrebbero portare all’allungamento dei tempi, che sono già lunghi adesso, di ristoro per imprese e cittadini".

Servono risposte immediate

"Certo. Nell’imminenza dell’alluvione, nei primi tavoli del dissesto, abbiamo segnalato alcune carenze. Il tira e molla, se continua ancora a lungo, dimostra ulteriormente che forse non c’è consapevolezza di cosa voglia dire ripartire, rilanciare e ricostruire. Ma la polemica, soprattutto ora, non serve: la Città metropolitana, insieme alla Regione, può fare un buon lavoro, segnalando e indicando i territori che vanno necessariamente inclusi in maniera celere. A quel punto, se il governo prende atto e, con buon senso, adotta le misure, abbiamo risolto tutti i problemi, e il commissario Figliuolo potrà lavorare e fare un buon lavoro, con le risorse che al momento sono parziali, ma intanto consentono una ripartenza".

Come stanno facendo gli imprenditori?

"Alcuni si sono già rimboccati le maniche, si stanno dando da fare. Hanno iniziato a fare da soli, perché non si può aspettare l’aiuto dall’alto. Questa è una terra di ricchezza e di produttività, quindi non si possono aspettare le tempistiche della ricostruzione. In conclusione, ci sorprende questa decisione, speriamo sia stato un abbaglio. Invitiamo tutti al buon senso".