Alluvione Bologna: a Medicina tornano a casa i residenti di via Olmo. Spazzate Sassatelli ancora sott’acqua

Medicina (Bologna), 5 maggio 2023 – La ritirata delle acque. Dopo il maltempo cominciano ad arrivare le prime belle notizie, almeno da Medicina. Dal pomeriggio di oggi i cittadini degli appartamenti evacuati in via dell’Olmo “possono rientrare nelle proprie abitazione”, spiega il Comune. Dopo il sopralluogo effettuato questa mattina si è verificata la sicurezza dell’argine e che gli edifici non hanno subito danni.

In campo anche il Genio ferrovieri

Tra Medicina e Sesto Imolese è sceso in campo anche l’esercito, che, su richiesta della Prefettura, è in supporto alla Protezione civile e alle autorità, e sta impiegando aliquote specializzate del Reggimento Genio Ferrovieri, coordinati dalla sala situazione del Comando delle Forze Operative Nord di Padova.

I militari del Genio ferrovieri al lavoro nelle zone alluvionate

Chiuso il ponte Massarolo a Fiorentina

Si conferma invece la chiusura del ponte Massarolo a Fiorentina, sul quale nei prossimi giorni saranno completati i controlli strutturali.

Gaiana e Quaderna, qual è la situazione

È stata bloccata la fuoriuscita dell’acqua dalle rotture degli argini del Gaiana e del Quaderna nel territorio medicinese. Gli interventi saranno completati entro il fine settimana.

Ancora 23 persone fuori casa

Si continua a lavorare ininterrottamente per ripristinare la zona e permettere a tutti i cittadini di via Gaiana di tornare quanto prima nelle loro abitazioni. Rimangono quindi 23 le persone fuori casa, rispetto alle 33 della prima ordinanza.

Per abbassare il livello del canale del Sesto Basso a Sant’Antonio, la Protezione Civile ha aggiunto nuove pompe idrauliche e la Bonifica Renana sta effettuando ulteriori interventi compreso un taglio arginale. Già da ieri, oltre alla PC, erano intervenuti a supporto con l'ausilio di pompe idrauliche alcuni agricoltori locali e anche l’Esercito.

Prosegue il continuo monitoraggio del nostro territorio grazie alla collaborazione delle forze dell’ordine, dei volontari e del personale del comune.

Per segnalazioni ed emergenze contattare il COC ai numeri: 051 857395 e 051 6979331.

Spazzate Sassatelli ancora sott’acqua

L’invito ai residenti di Spazzate Sassatelli, che è ancora in gran parte coperta d’acqua, come spiga il sindaco di Imola, Marco Panieri “è di non rientrare, salvo per chi è tornato nelle aree agibili nei pressi di via Cardinala. A questo proposito continua il servizio di vigilanza e pattugliamento dei presidi di accesso, da parte delle forze dell’ordine, per garantire anche la sicurezza delle abitazioni”.

In caso di necessità, conclude “si ricorda di contattare la centrale operativa dei Vigili del Fuoco al 115, per interventi di soccorso a persone e animali e il Centro Operativo Comunale (tel. 0542 602555), per la eventuale richiesta di generi alimentari o beni di prima necessità, per il supporto a sgomberare o pulire casa, per la rendicontazione dei danni subiti”.