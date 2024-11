Alluvione, boom di raccolte fondi. Tante donazioni dai cittadini, ma la solidarietà è fai da te

Nessuno si salva da solo. Ma dopo l’ennesima alluvione nell’arco di due anni c’è chi ci ha provato e ci sta provando, a rialzarsi con le proprie forze, in tutti i modi. Ed è da questo sentimento di resilienza, e forse anche di sfiducia nelle istituzioni visti gli ‘episodi’ precedenti, che dopo la terribile alluvione di ottobre su Bologna e il territorio metropolitano sono fioccate le raccolte fondi sui siti di crowdfunding.

In cima alla lista come più utilizzata la piattaforma GoFundMe dove, al momento, si trovano quasi 200 raccolte fondi. Segue, poi, la piattaforma GingerSi tratta perlopiù di crowdfunding creati da privati che, chi per la terza e chi per la quarta volta, hanno perso la casa, i garage, le cantine, i ricordi di una vita. La voglia di ripartire non manca, ma visto il reiterarsi di questi eventi mancano le risorse economiche ed è proprio da qui che nasce la spinta a chiedere aiuto tramite il crowdfunding. Altre volte si tratta anche di amici, parenti e spesso colleghi che creano la raccolta fondi per chi è rimasto coinvolto. In alcuni casi addirittura, come a Botteghino di Zocca, a Pianoro, ma anche in via del Ravone in città, sono state create raccolte fondi di gruppo per le famiglie dei civici o dei borghetti rimasti colpiti e isolati dall’alluvione. Ci sono, poi, anche associazioni di musica, società sportive e piccole imprese familiari che hanno deciso di rivolgersi alla solidarietà per ripartire.

Del resto creare una raccolta fondi è, per fortuna, facile: basta scrivere la propria storia, e fissare la cifra che si vorrebbe raggiungere: c’è chi ha fissato tremila, chi 15.000 e chi anche 50.000 euro. In base alla propria situazione ed esigenza. E ciascuno può donare quanto vuole, anche anonimamente. Tra le centinaia di raccolte fondi presenti sul web, create da Bologna città, Pianoro e San Lazzaro in primis, ma anche da Castenaso, Lavino e Sasso Marconi a seguito dell’alluvione, c’è anche chi ha già raggiunto la somma richiesta: ne è esempio lo studio musicale Kora di Bologna, che aveva fissato il tetto a tremila euro e ne ha raccolti 3200, ma anche la famiglia di via del Ravone che aveva fissato un tetto di 10mila euro e in venti giorni ne ha raccolti più di 12mila.

È certo che su alcune piattaforme restino ancora delle perplessità. Scorrendo ad una ad una le raccolte fondi su GoFundMe, infatti, si nota come le cifre raggiunte nello stesso periodo dalle diverse persone siano distanti tra loro: alcuni poche centinaia di euro, altri svariate migliaia. A fare la differenza è, senza dubbio, la visibilità delle raccolte fondi.