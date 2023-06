Alluvione, Bugani a Fd’I "Serve responsabilità"

Quello che sfodera Fratelli d’Italia "è un linguaggio muscolare a petto in fuori, da opposizione. Davvero non posso comprenderli, perché una volta al governo si dovrebbe tenere un altro comportamento, all’insegna della responsabilità". Massimo Bugani, membro della giunta di Matteo Lepore a Palazzo d’Accursio, risponde a stretto giro a Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia, che ieri a sua volta aveva stoppato il sindaco. Il tema è la ricostruzione post-alluvione: manca il commissario, il Comune mette dei soldi per gli interventi urgenti e fa pressing sulle risorse dal governo, il governo dal canto suo fa presente che già tanto si sta facendo e che servono rendicontazioni precise, non proclami. Un ping-pong continuo sul quale l’amministrazione comunale vuole però chiarire ancora la sua posizione. "Capisco che dopo 20 anni di opposizione si conosca quasi esclusivamente quel linguaggio – sottolinea Bugani, che in Comune tra le altre cose ha la delega all’agenda digitale –, ma quando sei al governo sarebbe doveroso avere un altro tipo di atteggiamento. Ponendosi così – Bugani fa probabilmente riferimento ad alcune frasi del senatore Lisei, come ’Il Comune faccia i compiti’ –, si fa soltanto uno sgarbo ai bolognesi, alle persone che dopo la terribile alluvione hanno perso tutto".

Palazzo d’Accursio naturalmente rilancia il proprio impegno con fondi urgenti per rimettere a posto strade e incroci. "Comune e Città Metropolitana mettono oltre 8,5 milioni di euro, oltre ad altri 3 milioni che avevano già stanziato. Soldi che vengono presi dall’ordinario per far fronte a una situazione straordinaria – rimarca ancora Bugani –. Lisei parla di loro ‘interventi’ per la messa in sicurezza delle strade, ma proprio perché le strade sono messe malissimo, specie in provincia, siamo costretti ad anticipare quei fondi. Ripeto, quello di Fratelli d’Italia ci pare un atteggiamento incomprensibile. Anche il parallelismo con la gestione del post-terremoto nel 2012 ci sembra abbastanza singolare. A questo proposito, è utile dire che quando si governa non si dovrebbe stare a guardare il colore dell’amministrazione alla quale arrivano gli aiuti – aggiunge ancora l’ex Cinque Stelle, ora nel Pd, perché a questo punto è anche evidente che loro stiano cercando di utilizzare l’alluvione per fare politica, con l’obiettivo bene in mente delle elezioni regionali del 2025. Ma penso sia un grosso errore mettersi a fare campagna elettorale sulla pelle dei bolognesi". Bugani conclude quindi con un auspicio. "Chiedo a Galeazzo Bignami e a Marco Lisei, che conosco da tempo, di abbassare i toni e abbandonare la rissa da bar. Bisogna invece lavorare per il bene di persone che stanno soffrendo, lavorino con noi, lavorino assieme a Matteo Lepore".

Paolo Rosato