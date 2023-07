Alluvione, comuni di Bologna esclusi dal decreto. Lisei al contrattacco: "Pasticcio degli enti locali"

Bologna, 29 luglio 2023 – “Se quei Comuni non sono presenti nell’elenco è perché non sono stati richiesti. Non era possibile aggiungerli ex post nel decreto, ogni inserimento è stato fatto dopo un’istruttoria tecnica della Protezione Civile". Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia, replica agli attacchi che arrivano dal centrosinistra sul mancato inserimento di una serie di zone nel dl Alluvione.

Senatore, Bologna non ha preso bene la bocciatura che riguarda zone anche importanti, come i Colli o via Saffi...

"Quella della Città metropolitana è l’ennesima polemica superficiale di chi ha deciso di speculare su questa disgrazia anziché collaborare. L’elenco originale dei Comuni inseriti nel decreto è frutto del lavoro sgangherato e superficiale fatto proprio da Regione e Città Metropolitana che, molto banalmente, non hanno inviato le richieste alla Protezione Civile. O le hanno inviate fuori tempo massimo".

Però, queste aree hanno comunque subìto danni...

"L’articolo 20 bis al comma 2 prevede infatti che l’elenco possa essere integrato dal Commissario Figliuolo in seguito, qualora sia necessario".

La critica è rivolta anche ai fondi che ha stanziato l’esecutivo. Quattro miliardi e mezzo, dicono, sono la metà di quanto servirebbe in tutta l’Emilia-Romagna...

"Il governo è intervenuto velocemente e con risorse mai viste in così poco tempo. Non è mai accaduto che fossero messi a disposizione ben 4,5 miliardi in pochi mesi. Andate a vedere cosa è successo con il sisma, tanto decantato dal centrosinistra: dopo 4 mesi arrivarono la miseria di 341 milioni. E anche con le alluvioni del 2015 a Forlì e del 2019, con il Savio esondato: dopo tre anni è arrivata solo una parte dei risarcimenti".

L’ultima alluvione, però, ha visto dimensioni inedite, un evento eccezionale...

"Sicuramente è stato un evento significativo, ma se la Regione avesse fatto una corretta manutenzione del territorio, degli argini, curando l’impermeabilità del suolo, oggi forse i danni sarebbero di entità molto minore. Lo ha sottolineato anche Legambiente. Invece la sinistra specula, inseguendo l’ecologismo radical chic. Mentre Elly Schlein parlava di circolarità, linearità e neutralità, gli argini si riempivano di detriti e le casse di espansione non venivano ultimate".

Sarà possibile rivedere i finanziamenti stanziati, non dovessero bastare?

"Arriveranno altre risorse e ci sanno altri interventi: il ministro Fitto si è espresso in merito alla possibilità di nuovi piani di intervento, anche Europei, che comprendano nuovi aiuti"

a. bo.