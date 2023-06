Alluvione, così Ciba Brokers gestisce i risarcimenti

Dall’analisi dei rischi, fino alla sottoscrizione di polizze e alla gestione dei sinistri. Ciba Brokers – società di brokeraggio e consulenza assicurativa del sistema Confcooperative – guarda alla sicurezza di aziende e cooperative clienti. E lo fa impegnandosi a portare in queste realtà la cultura dell’analisi dei rischi per i patrimoni gestiti. Un’attenzione che assume sempre più rilevanza, la cui mancanza può costare caro e la sua presenza, invece, può salvare ciò che si è costruito. Come nel caso dell’alluvione. La maggioranza "dei nostri clienti ha valutato e acquistato garanzie assicurative anche per gli eventi catastrofali – conferma il direttore generale Stefano Ricci Lucchi –. In questa primavera, stiamo gestendo per i nostri clienti i danni i risarcimenti riguardanti l’alluvione. Un aspetto di grande importanza, in quanto queste imprese potranno così mantenere le loro attività e vedere in pochi mesi i primi risarcimenti in linea con i danni che hanno subito. Questo significa poter quindi mantenere i posti di lavoro, i fatturati, i conferimenti e gli asset che nel mondo agroalimentare e industriale, caratterizzano la nostra regione e la Romagna in particolare".

Non solo. "Sono centinaia le aziende colpite dall’alluvione e assicurate tramite Ciba, che hanno un’ipotesi di risarcimento di tra gli ottanta e i cento milioni di euro – continua Ricci Lucchi –. Nelle prossime settimane o nel prossimo mese saranno determinati i primi acconti di risarcimenti". L’impegno è quindi totale. "Tutti gli uffici presenti sul territorio sono impegnati nell’assistenza e nella gestione dei sinistri per conto dei nostri clienti".

g. d. c.