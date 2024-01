Alluvione e crollo in via Saffi, il perito: "Colpa dei puntelli"

Bologna, 12 gennaio 2024 – “Dai risultati della perizia del tribunale delle Acque di Firenze, è emerso che quanto accaduto è responsabilità, per intero, del Comune per i pali sotto via Saffi. E della Regione, per non aver tenuto pulito l’alveo del Ravone".

È questa la novità, a più di 8 mesi dagli allagamenti di via Saffi, presentata da Luca Vianelli, il proprietario del negozio al civico 22, sfondato dall’esondazione del Ravone il 3 maggio.

Sacchi di sabbia in via Saffi allagata

L’elaborato depositato prima di Natale, quantifica "all’incirca 115mila euro di danni materiali, tra noi del negozio, condominio e della proprietà del cortile sul retro". I risultati dell’accertamento tecnico intimano di fatto "l’assicurazione del Comune a procedere con la liquidazione". In caso contrario, "se non dovessero far fronte al pagamento, procederemo con un processo civile, in cui il giudice si baserà su questa perizia e dove le istituzioni non solo dovrebbero far fronte al rimborso, ma anche alle spese tecniche e legali", ha assicurato Vianelli.

La speranza è che "sia solo un ritardo nella gestione della cosa. Attendiamo ancora mese, altrimenti cominceremo la causa civile".

"Durante le vacanze di Natale – ha continuato Vianelli –, abbiamo inviato una ‘pec’ chiedendo la liquidazione del danno accertato entro 15 giorni. La scadenza fissata, per condominio e proprietà sul retro, era l’11 gennaio ma non ci sono state risposte. Per me il termine è il 19 gennaio ma temo che la risposta sarà sempre il silenzio".

La posizione dei condomini del civico 22

"Fin da subito abbiamo riscontrato un sindaco che ha negato qualsiasi responsabilità. La narrazione di Lepore e dell’assessore Borsari è sempre stata autoassolutoria. Hanno ignorato qual era la vera causa del tutto e ci hanno costretto a subire questo procedimento". La chiusura di Vianelli: "Siamo stati abbandonati dall’istituzione pubblica. Mi sarei aspettato che, nel momento di emergenza, l’ente pubblico fosse al fianco del cittadino, non contro". In conclusione, "almeno per i lavori del condominio entro fine mese o al massimo febbraio daremo l’incarico ad un’impresa che da lì a 90 giorni porterà a termine quella parte di ristrutturazione".

La replica del Comune

Sul punto è intervenuto, a sera, anche il Comune, che ha ribadito la sua posizione. " Si tratta di un accertamento tecnico sommario e preventivo – si legge in una nota – e che non si tratta di un giudizio di merito, che deve ancora iniziare". L’accertamento sommario "non ha chiarito aspetti rilevanti, quali la quota di responsabilità del Comune rispetto alla Regione e l’incidenza degli abusi edilizi presenti nell’immobile di via Saffi. L’amministrazione mantiene piena disponibilità al dialogo, le valutazioni sull’eventuale fase di merito spettano alla compagnia di assicurazione ".