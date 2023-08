Alluvione, dalle donazioni contributi ai privati

Il Comune di San Lazzaro al fianco degli alluvionato della frazioni colpite. Il bando per contributi economici forfettari una tantum a favore dei privati che hanno subito danni agli immobili. L’atto è finanziato con risorse provenienti dalle donazioni ricevute da privati cittadini in occasione e per gli eventi alluvionali di maggio 2023. L’avviso regola i criteri e le modalità per la concessione di un contributo forfettario una tantum a favore dei privati cittadini che hanno subito danni ai beni immobili a seguito degli eventi metereologici eccezionalmente avversi che si sono succeduti in due ondate, dall’1 maggio e dal 15 maggio. Per San Lazzaro le aree sono limitate alle frazioni Ponticella, Farneto, Pizzocalvo, Borgatella, Idice e Cicogna.

Il contributo è riconosciuto per le proprietà singole e condominiali che hanno subito allagamenti nelle vie delle frazioni, che abbiano conseguentemente comportato spese per ripristino immediato delle abitazioni e loro pertinenze e per la loro usabilità. In particolare: danni per spese di rimozione di acqua, fango e detriti; danni agli elementi strutturali, alle finiture interne ed esterne, ai serramenti interni ed esterni, agli impianti, agli ascensori o montascale. Sono esclusi beni mobili e mobili registrati. Gli interessati possono presentare istanza fino al 15 settembre attreaverso il modulo scaricabile sul sito del Comune. Il Settore Suap provvederà all’istruttoria delle domande presentate, in base alle condizioni riportate nell’autodichiarazione, verificando il possesso dei requisiti d’accesso indicati nell’avviso e, conseguentemente, alla redazione di apposito elenco degli ammessi a contributo e alla liquidazione dei contributi in capo ai cittadini in possesso dei requisiti ed inseriti nel suddetto elenco, fino a concorrenza delle risorse stanziate, pari ad 46mila euro.

z. p.