Alluvione e danno temuto. Udienza a fine novembre

Il Tribunale delle acque pubbliche di Firenze ha fissato per il prossimo 20 novembre l’udienza per decidere sul ricorso di danno temuto presentato dai residenti di via Zoccoli, rappresentati dall’avvocato Adriano Travaglia, nella zona dove lo scorso anno è esondato il Ravone. Un ricorso contro la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna, il presidente de Pascale come commissario delegato e il commissario Fabrizio Curcio. La causa è arrivata al tribunale regionale delle acque dopo la dichiarazione di incompetenza del tribunale civile di Bologna, ma nel provvedimento di fissazione dell’udienza la giudice di Firenze, consigliere istruttore Giulia Conte, accenna già alla possibilità che lo stesso tribunale delle acque possa, a propria volta, dichiararsi incompetente a favore nuovamente del tribunale bolognese.

Per il comitato che tutela i cittadini, si tratta già di una prima vittoria, visto che lo stesso tribunale aveva già dato loro ragione. Per questo, la data del 20 "segnerà la conclusione definitiva della questione della competenza. Successivamente, il procedimento potrà essere riassunto davanti al tribunale di Bologna, che già in primo grado aveva accolto le ragioni dei cittadini", riassume in una nota il comitato. Per cui, "dopo mesi di contenzioso, la decisione del Tribunale delle acque riapre la strada ai cittadini, che ora confidano di veder finalmente riconosciuti i propri diritti".

L’avvocato Travaglia aveva presentato il nuovo ricorso a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale civile del capoluogo emiliano, che il 29 settembre aveva accolto il reclamo del Comune e della Regione e revocato il provvedimento, emesso lo scorso 9 luglio, dal giudice del Tribunale civile Paolo Siracusano, in cui si stabiliva che i due enti dovessero "prestare garanzia per i danni eventualmente derivanti" ai ricorrenti "dal bacino idrogeologico del torrente Ravone", o "versando un deposito cauzionale pari a 3.661.404,90 euro (somma a cui ammontano, secondo le stime, i danni subiti nell’ultima alluvione dai 20 ricorrenti)" o "sottoscrivendo una polizza assicurativa" dello stesso importo.

"Già nel decreto di fissazione è prevedibile quale sarà l’esito di questa udienza, ossia l’incompetenza del Tribunale delle acque di Firenze – dice l’avvocato Travaglia –. Questo esito è molto atteso, perché crea un precedente: qualora la giudice si esprima in questo senso, tanti altri comitati di cittadini che hanno subito danni nell’alluvione sapranno come muoversi e a chi rivolgersi".