Alluvione e delocalizzazioni, testo in arrivo: "Previsti più di 1.800 euro al metro quadrato"

L’ordinanza sulle delocalizzazioni colpite dalle alluvioni in Emilia-Romagna è in via di predisposizione e la Regione ha chiesto che venga riconosciuto un valore più alto dei 1.800 euro al metro quadro ipotizzato dal commissario Figliuolo. Lo ha detto in Assemblea legislativa la sottosegretaria Manuela Rontini, spiegando che quella bozza di ordinanza "non fu mai approvata perché la stessa Regione ritenne non idoneo il valore di 1.800 euro al mq, in maniera indistinta nell’intero territorio regionale". Il testo riguarderà "qualche centinaio di abitazioni".