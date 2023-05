Alluvione e puntine non fermano la domenica ciclabile in Val di Zena

È la Val di Zena, dopo la grande paura della piena dei giorni scorsi, a ospitare la prima domenica ciclabile della Città metropolitana di Bologna. Le domeniche ciclabili sono eventi aperti a tutti, in forma non competitiva, per pedalare in sicurezza in un percorso adatto a qualunque età, abilità e livello di allenamento: si svolgono lungo un percorso temporaneamente chiuso al traffico motorizzato per permettere a chiunque di godersi il paesaggio e il piacere di pedalare in compagnia con amici e famiglia, riscoprendo il territorio in chiave di lentezza e sostenibilità. Le Domeniche ciclabili sono promosse da Territorio Turistico Bologna-Modena, Città metropolitana, Comune di Bologna in collaborazione con eXtraBO e Camera di Commercio.

Il percorso, che dal Farneto arriverà a Zena, con i suoi 15 km in leggera salita, è particolarmente accessibile, fruibile a tutte le età e particolarmente indicato anche per famiglie e ciclisti non allenati. Dopo 5,6 km dalla partenza è situato il Parco delle Querce, dove si troverà un primo punto ristoro con prato ombreggiato e impianti sportivi. Si parte alle 9.30: ritrovo presso la Chiesa del Farneto (via Carlo Jussi 133). Sono autorizzati al transito senza necessità di specifico permesso i mezzi di soccorso, i mezzi militari e delle Forze di polizia, i mezzi utilizzati da enti proprietari delle strade per motivi di servizio e i mezzi a servizio della manifestazione in oggetto, i residenti e partecipanti all’evento, limitatamente al tratto da inizio strada fino alla Chiesa di San Lorenzo al Farneto in via Carlo Jussi 131. In ogni caso, i mezzi autorizzati dovranno transitare nel suddetto tratto "a passo d’uomo" dando la precedenza a pedoni e biciclette.

Visto il precedente dello scorso anno per il Val di Zena Bike Day e della scorsa settimana per il passaggio della Dieci Colli, quando ignoti hanno sparso puntine per contestare la chiusura della strada, si sono espressi i consiglieri di FdI e Uniti per l’Alternativa: "Riguardo al nuovo atto deplorevole accaduto in Val di Zena in occasione della 10 colli si esprime una ferma condanna come già avvenne lo scorso anno in occasione del Bike Day, quando sporsi denuncia contro ignoti alle autorità competenti", dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia a Pianoro, Luca D’Oristano, che aggiunge, con Diego Baccilieri, capogruppo di Uniti per l’Alternativa, e Alessandro Sangiorgi di FdI a San Lazzaro: "Ciò che è accaduto è grave, pericoloso e rimane senza alcuna giustificazione, ma palesa comunque la necessità di fare di più e meglio per un vero e proficuo dialogo col territorio, reale e di sostanza, non di facciata. Anche le recenti parole dei rappresentati delle istituzioni appaiono, in certe parti, voler alimentare ulteriormente polemiche e divisioni".

Zoe Pederzini