Alluvione e ricostruzione: "Dal Pnrr 1,2 miliardi". Il governo annuncia, poi attacca la Regione

"Nessuna promessa mancata, né distrazione". Sull’alluvione la premier Giorgia Meloni non ammette critiche forte dei numeri – "ma vado a spanne", ha detto ieri in Senato rispondendo a un question tema sul tema –, di quei 6,5 miliardi che dall’inizio dell’emergenza il governo da lei guidato ha ’racimolato’ e destinato alle regioni colpite. Una somma sensibilmente superiore a quella di cui si è sempre parlato fino a ieri, in termini di disponibilità da parte del governo. Ed è stata la stessa Meloni ad annunciare che per la ricostruzione di Emilia-Romagna, Marche e Toscana "sono stanziati 1,2 miliardi di euro dalla revisione del Pnrr". Una novità visto che, fin dall’inizio, esponenti della maggioranza di governo avevano più volte ribadito che il Pnrr non fosse, per le scadenze serrate che comporta, lo strumento idoneo.

"Il Governo ha agito con il massimo sforzo, senza polemiche, guardando ai bisogni dei cittadini e non al colore politico dell’interlocutore istituzionale. Devo dire, però, che mi rendo conto che questo non è un costume particolarmente diffuso", ha bacchettato il presidente del Consiglio reduce da mesi di polemiche partite fin dalla scelta del commissario all’emergenza, quando al governatore Bonaccini si preferì il generale Figliuolo. Fin da lì il governo a trazione Fd’I fu tacciato di ritardi, ma "mi consenta di segnalare, sommessamente – ha detto rivolgendosi al senatore Peppe De Cristofaro (Alleanza Verdi) autore del quesito – che la piattaforma Sfinge, di competenza della Regione Emilia-Romagna, cioè lo strumento attraverso il quale i privati possono presentare le domande di risarcimento, è operativa solo dal 15 novembre scorso: due mesi dopo l’ordinanza del commissario, che è del 14 settembre". "E lei – ha aggiunto – sa che, senza la piena operatività della piattaforma, è impossibile trarre la quantificazione precisa dei danni e la definizione dell’ulteriore fabbisogno finanziario, compreso per quanto riguarda i beni mobili". Beni mobili che, al momento, sono esclusi dai risarcimenti ma che potranno ricaderci in futuro. Parlando da palazzo Madama ma rivolgendosi a Bologna Meloni ha anche ricordato che sta ancora aspettando dalla Regione il "quadro complessivo delle criticità esistenti prima delle alluvioni e delle opere che sono state realizzate per mettere (il territorio, ndr) in sicurezza". Insomma, se qualcuno ha mancato di qualcosa è da ricercarsi altrove e non tutti i danni cagionati – ha lasciato intendere – possono direttamente essere ricondotti all’alluvione.

Dalla sua il governatore si è detto "stupito" delle parole della premier. Su Sfinge l’Emilia-Romagna "è la prima a risultare pronta tra le Regioni coinvolte. E lo è stata nel momento in cui si sono perfezionate le ordinanze del commissario, sono cioè stati chiari i requisiti e parametri su cui adeguare la piattaforma stessa". Quanto alle somme stanziate "approfitto del fatto che Meloni si sia finalmente ricordata dell’alluvione per tornare a chiederle se sia confermato l’impegno solenne che proprio lei prese qui, sul territorio, all’indomani dell’alluvione, e cioè garantire il 100% di rimborsi per i danni subiti da famiglie e imprese". Perché "il decreto del suo Governo ancora oggi esclude dai rimborsi tutti i beni mobili devastati (cucine, sale da pranzo, camere da letto, elettrodomestici, autovetture e motoveicoli, eccetera). Venga a spiegarlo alle famiglie alluvionate".