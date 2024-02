Alluvione e rifiuti, l’impegno dei forestali

Soccorso alle persone, ricerca dei dispersi, monitoraggio di argini dei corsi d’acqua e del territorio: i turni di servizio dei carabinieri forestali nei territori colpiti dall’alluvione dello scorso maggio sono stati 2.234. I militari, impegnati nella tutela dell’ambiente, della biodiversità e del territorio, hanno fatto ieri il punto di un intenso anno di lavoro, caratterizzato, nel 2023, dalla catastrofe climatica che ha colpito l’Emilia-Romagna. A sette mesi da quei fatti, l’impegno dei forestali è adesso concentrato nell’analisi e nella gestione di diverse migliaia di tonnellate di detriti generati da quell’evento, come i massi spostati dalle acque. "Alcuni potranno essere recuperati – spiega il colonnello Gaetano Palescandolo, comandante della Regione carabinieri forestale –, per essere, ad esempio, impiegati nell’edilizia. Questo verrà stabilito nei prossimi incontri tecnici con la struttura commissariale". Questo lavoro di catalogazione è uno degli impegni a cui sono chiamati i carabinieri forestali, che nello scorso dicembre hanno anche sottoscritto un accordo con il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario alla ricostruzione.

Presentando il bilancio dello scorso anno - e il calendario fotografico Cites 2024, dedicato all’Africa - in tutta la regione le 78 stazioni dei carabinieri forestali e i nuclei carabinieri Cites di Bologna, Modena, Forlì-Cesena, hanno eseguito 70.149 controlli, accertando 755 illeciti penali, 2.649 illeciti amministrativi, per un ammontare di 1.777.822 euro, e hanno denunciato 574 persone. Sono state poi organizzate numerose attività di contrasto allo smaltimento illecito di rifiuti, ai maltrattamenti sugli animali e sulla fauna selvatica. Intenso anche il lavoro legato alla prevenzione degli incendi e alle indagini successive ai roghi, che lo scorso anno hanno devastato 52 ettari di boschi. Accertamenti anche nel settore agroalimentare e per il monitoraggio per prevenire casi di peste suina. Nell’attività dei forestali si inseriscono anche i controlli - e sequestri - effettuati all’aeroporto Marconi di oggetti e manufatti (in materiali come avorio o pelli di pitone o varano) in violazione della Convenzione di Washington. I carabinieri, lo scorso anno, hanno anche portato a termine diversi accertamenti contro il bracconaggio in particolare quello ittico nella zona del Delta del Po: sono state denunciate 23 persone, quattro sono state arrestate, sequestrati sette veicoli per il trasporto del pescato, otto gommoni, cinque elettrostorditori, 2mila metri di rete e 3.150 chili di fauna ittica pescata illegalmente.

