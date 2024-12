Alluvione e solidarietà. Medaglia ai volontari

La Medaglia al merito civico ’Giorgio Guazzaloca’ sarà consegnata ai volontari che erano in campo nella terribile notte del 19-20 ottobre scorso.

La cerimonia si terrà il prossimo martedì (10 dicembre) alle 18, in Salaborsa. Il riconoscimento sarà consegnato dal sindaco Matteo Lepore e saranno presenti anche i familiari dell’ex sindaco Guazzaloca, le figlie Giulia e Grazia. La Medaglia verrà custodita dalla parrocchia della chiesa di San Paolo di Ravone, in via Andrea Costa. La strada era stata una delle più colpite dagli effetti del nubifragio che ha fatto esondare il Ravone, le cui acqua hanno invaso decine e decine di scantinati, garage, ma anche attività commerciali letteralmente sommerse dal fango e che hanno dovuto bloccare il lavoro per settimane, dovendo ripristinare locali distrutti, macchinari e arredamenti diventati inservibili. In questo disastro la grande forza è arrivata dai tanti volontari accorsi per aiutare nel cuore della notte e nei giorni successivi. La via era stata chiusa al traffico per alcuni giorni (fino a martedì 22 ottobre) per i lavori di pulizia: la fanghiglia era ovunque e doveva essere lavata per non creare uno strato che, essiccandosi, diventa difficilissimo da togliere oltre che molto pericoloso.

"Con questo riconoscimento vogliamo dire grazie a tutti i volontari e le volontarie che in questi giorni così duri per la nostra città, si sono messi a disposizione per aiutare le persone colpite – dichiara il sindaco Lepore –. Centinaia di persone a cui va questa medaglia che sarà materialmente custodita presso un luogo che in quelle giornate ha rappresentato uno degli snodi principali per i tanti volontari impegnati e di quanti hanno voluto contribuire con gesti spontanei di solidarietà. La giornata del 10 sarà anche un momento anche per ribadire il nostro impegno per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio".

La Medaglia al merito civico ’Giorgio Guazzaloca’ è una medaglia d’argento che riporta lo stemma del Comune di Bologna e la dicitura ’al merito civico Giorgio Guazzaloca’.

L’onorificenza viene assegnata a cittadini, residenti e non residenti in città, che per la loro attività si siano particolarmente distinti con azioni a favore della cittadinanza, divenendo un esempio virtuoso e un riferimento per l’intera comunità. Il conferimento della medaglia è decisa con decreto del sindaco.

