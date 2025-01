Alluvione, ecco il Comitato Ravone. Già raccolte oltre 200 adesioni

Sala da tutto esaurito e già 200 adesioni. Il Comitato Ravone si è presentato alla cittadinanza e alle istituzioni l’altra sera, alla parrocchia di San Paolo in via Andrea Costa, per illustrare le proprie proposte su post alluvione e ricostruzione e fare il punto della situazione in Quartiere. Presenti, oltre a tantissimi bolognesi, anche Lorenzo Cipriani (presidente del Porto-Saragozza) e diversi consiglieri comunali e di quartiere.

"C’è grande interesse – puntualizza il portavoce Luca Vianelli, ormai noto in città come ‘l’alluvionato zero’ –. Abbiamo spiegato quelli che sono i nostri obiettivi, precisando che non abbiamo nessun cappello di partito e non vogliamo averlo. Siamo partiti da una sintesi di quanto è stato detto lunedì scorso all’assemblea civica con il sindaco, poi ha preso vita un dibattito con storie raccontate dagli alluvionati e proposte. Sull’incontro al teatro Bellinzona (il 20 gennaio, ndr) di positivo è emerso che la Regione coprirà i punti del torrente rimasti scoperti, ma è più preoccupante che non sia state ideate ancora soluzioni per risolvere il problema a monte".

Le proposte del Comitato Ravone vanno dalla richiesta di interventi rapidi a valutazione sull’integrità della tombatura, dalla modifica del protocollo di allerta meteo a più comunicazione con i cittadini da parte delle istituzioni, e così via.

"Stiamo ricevendo parecchie e-mail da chi abita in zona su problematiche legate al torrente – prosegue Vianelli–. E abbiamo chiesto di incontrare il presidente della Regione e il nuovo commissario: il presidente Cipriani ha detto che farà da tramite".

Il neo comitato sarà presente anche alla prossima assemblea civica organizzata da Palazzo d’Accursio al cinema teatro Bellinzona: martedì il focus sarà sulle vie di Ravone, di Casaglia, del Genio, Zoccoli, XXI Aprile, Valeriani, Orioli, Bastia, Martini, De Coubertin, del Meloncello, Turati, Zannoni, de Rosa.

Francesco Moroni