Alluvione, riapre via delle Lastre dopo due mesi: ecco le strade ancora chiuse nel Bolognese

Bologna, 18 luglio 2023 – Dopo due mesi dall’alluvione, via delle Lastre a Bologna è stata riaperta al traffico. Chiusure e limitazioni avevano interessato diverse strade nella zona collinare.

Una viabilità che aveva registrato diverse criticità a causa delle numerose frane avvenute nel mese di maggio in occasione dell’emergenza maltempo che non ha risparmiato Bologna e i colli.

Una frana in via delle Lastre durante gli eventi alluvionali di maggio (foto Schicchi)

La strada, chiusa dall’alluvione del 17 maggio, è stata riaperta nella serata di ieri. Ma le strade chiuse sono ancora diverse.

Strade chiuse e limitazioni

- via degli Scalini resta chiusa al civico 4, con accesso ai soli residenti da via Castiglione e da via di Barbiano;

- via del Poggio resta chiusa con accesso ai residenti al civico 1 lato via Monte Donato;

- via del Paleotto è aperta con accesso dal lato via delle Torriane;

- via di Jola è aperta con entrata e uscita lato via delle Torriane;

- via Golfreda resta chiusa a 300 metri dall’incrocio con via di Roncrio eccetto accesso ai soli residenti alle proprie abitazioni da entrambi i lati;

- via della Fratta resta chiusa a metà al civico 13, con accesso per i soli residenti ai civici dai due lati;

- via di Sabbiuno è aperta con senso unico alternato all'altezza del civico 15.