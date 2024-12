Alluvione, gara di solidarietà per aiutare l’alberghiero Veronelli

E’ un appello che sta raccogliendo importanti risposte quello diramato dall’istituto alberghiero Veronelli di Casalecchio che a distanza di quaranta giorni dall’alluvione che ha colpito duramente tutto il bolognese deve fare ancora i conti con un intero piano della succursale di Valsamoggia che è ancora interdetta alle dieci classi dislocate negli spazi danneggiati dal grave allagamento subito dall’istituto di Crespellano frequentato da oltre 250 studenti. L’istituto guidato dalla dirigente scolastica Rosalba De Vivo attraverso il Consiglio di istituto ha sottolineato i danni gravi subiti dal laboratorio di informatica dedicato alla memoria di Chiara Gualzetti e dal laboratorio di scienze degli alimenti, acquistato con i fondi Pnrr e non ancora inaugurato. Devastato il magazzino, pieno di derrate alimentari. Arredi, apparecchiature tecnologiche innovative, decine di pc, notebook, microscopi, lim, tablet, banchi da lavoro, frigoriferi, congelatori, essiccatori, cappe...sono andati perduti.

Un danno ingente, dal valore stimato tra i 50 e i 100mila euro, che si traduce direttamente in deficit formativo per gli studenti. Da qui la richiesta di aiuto che in questi giorni sta registrando risposte dalla comunità locale, con la quale il Veronelli ha sempre interagito positivamente.

Così l’altra sera in chiusura della festa di San Martino dove i ragazzi hanno preparato e servito la cena di gala, è arrivato a sorpresa un assegno da mille euro firmato dalla Proloco Casalecchio Insieme: "Ci è sembrato doveroso, nel consegnare gli utili dell’edizione dello scorso anno, ricordarci anche di un partner prezioso di tutti noi" ha detto il presidente Menzani nel consegnare la quota in forma simbolica nelle mani della dirigente scolastica che ha ringraziato ed osservato che "Il territorio sta rispondendo in maniera commovente e importante. Grazie a Proloco e grazie alle diverse realtà che ci stanno confortando con la loro vicinanza". Fra esse la Lilt (lega italiana lotta contro i tumori) che ha organizzato una cena di beneficenza pro-Veronelli per l’11 dicembre al centro sociale Amici dell’Acquedotto.

