Alluvione, il generale Figliuolo oggi a Bologna e Imola: “Ricostruzione, fondi in arrivo a settembre”. Diretta

Bologna, 1 agosto 2023 – ll commissario alla Ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo ha visitato oggi le zone di Bologna e Imola colpite dall’alluvione di maggio.

Subito il pensiero è andato ai t erritori rimasti esclusi dal decreto ricostruzione, in merito “andrà fatta un'istruttoria con dei parametri scientifici – ha detto il commissario -. Se c'è da inserire verranno inseriti”. Infatti, “nella conversione in legge del decreto, all'articolo 20 bis, è previsto che il commissario, sulla base di ricognizioni, di richieste provenienti dai territori, possa rivedere la valutazione entro due mesi, con le possibilità di inserire eventualmente altri comuni”.

Il commissario Figliuolo nella Vallata del Santerno

Prima tappa del viaggio di Figliuolo al ponte della Motta di Budrio: “Con la Regione e con il subcommissario nominato stiamo mettendo in ordine le somme urgenze e ciò che ha esigibilità finanziaria 2023 ha capienza finanziaria – ha detto -. Su questo fronte mi sento sicuro di dire che ci sono le risorse”.

Figliuolo, è arrivato nel primo pomeriggio a Imola dove ha incontrato in Comune i sindaci del circondario e i firmatari del Patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo sostenibile (tra cui sindacati e associazioni imprenditoriali). Al termine del summit, il punto stampa. “Ci sono stati danni incredibili nel circondario, ma i fondi ci sono e verranno erogati presto ai Comuni - assicura Figliuolo -. Quando? A inizio settembre”. A seguire, il commissario si è spostato in Vallata per un sopralluogo nelle zone colpite dall’alluvione di maggio: prima a Fontanelice e poi lungo le strade provinciali SP 34 in direzione Gesso e SP21 verso Giugnola.

Lepore: “Commissario soverchiato dalla burocrazia”

"E' positivo che sia stato nominato il commissario Figliuolo- dice Lepore- perchè intanto abbiamo qualcuno di istituzionale con cui parlare e che ha deleghe per affrontare i problemi. Devo dire però che è soverchiato dalla burocrazia e le risposte sono ancora in stand by". Da parte di Figliuolo, mette in fila gli elementi Lepore, "c'è disponibilità a collaborare e ci ha indicato un metodo di lavoro.

Patto per la ricostruzione con l’Alma Mater

Prima tappa della visita del generale è stata infatti proprio l'Alma Mater, dove ha sottoscritto con il rettore Giovanni Molari un accordo di collaborazione che permetterà all'Ateneo di mettere a disposizione della struttura commissariale le sue competenze tecniche e scientifiche per la ricostruzione e il recupero dei territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana devastati da allagamenti e frane a maggio scorso. L'intesa prevede la costituzione di gruppi di lavoro specifici ai quali potranno partecipare professori, ricercatori, assegnisti di ricerca e personale tecnico di laboratorio.