Alluvione, il gran cuore dei lettori: raccolti oltre 300mila euro. L’Iban per la donazione

Bologna, 28 maggio 2023 – Stiamo ricevendo donazioni da migliaia di persone o aziende. Versamenti che vanno da 5 a 20.000 euro. Tutte sono importanti perché rappresentano e testimoniano il vostro desiderio e il vostro impegno nel voler aiutare chi è stato colpito dalla tragica alluvione.

Ogni versamento ha la sua storia e avremmo voluto ringraziarvi uno ad uno sul giornale, ma siamo impossibilitati a farlo per motivi di privacy senza una vostra preventiva autorizzazione. Speriamo però che leggendo queste righe ognuno di voi si senta orgoglioso del proprio contributo.

Appena sarà terminata la prima emergenza operativa, la Regione Emilia Romagna e la Protezione Civile ci indicheranno uno o più progetti per la destinazione dei soldi della nostra raccolta: se i fondi verranno utilizzati per gli aiuti in una zona specifica, le altre aree bisognose beneficeranno di una delle tante altre campagne di solidarietà che si sono attivate.

Un aiuto per l'Emilia-Romagna

Noi del Carlino ci impegniamo affinché le vostre donazioni raggiungano questo obiettivo raccontandovi di volta in volta tutti i vari passaggi. Ve lo dobbiamo. Grazie al vostro grande cuore!

Per contribuire alla raccolta fondi avviata dalle nostre testate cartacee e online (Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno) è possibile donare tramite bonifico al conto corrente bancario ‘Editoriale Nazionale Srl – Un aiuto per l’Emilia Romagna’ – IBAN IT23M0538702411000003844487.

Per chi volesse contribuire dall’estero, aggiungere il codice Bicswift: BPMOIT22XXX.

Al momento abbiamo raccolto oltre 300mila euro e i nostri primi testimonial sono stati il cardinale Matteo Zuppi, i cantautori Francesco Guccini e Cesare Cremonini, l’imprenditore Federico Marchetti, l’attore Giuseppe Giacobazzi, l’attrice Martina Colombari, il senatore Pier Ferdinando Casini, Nicoletta Pavarotti.