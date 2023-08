Alluvione, il 24 Figliuolo convoca tutti Legacoop: "Ora servono risorse vere"

Fare il punto sugli interventi di ricostruzione dopo l’alluvione di maggio in Emilia-Romagna. Per questo il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario alla ricostruzione, ha convocato per il 24 agosto le autorità e gli enti regolatori della Regione.

La riunione tecnica "è finalizzata a procedere all’elaborazione di un piano degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione che tenga conto delle necessità prospettate dagli amministratori locali e delle priorità dettate dal quadro di situazione generatosi in seguito agli eventi alluvionali dello scorso maggio".

L’incontro, in programma nella sede della Regione, si è reso necessario per "sottoporre l’insieme degli interventi a ulteriori verifiche preliminari, anche in ragione della complessità dei nuovi fattori climatici e idro-geologici che impattano sul reticolo idraulico e sui versanti collinari e montuosi".

Intanto, i vertici di Legacoop a tutti i livelli – fra cui Simone Gamberini, presidente nazionale e Rita Ghedini, numero uno di di Legacoop Bologna – esprimono "frustrazione" per la mancanza di risarcimenti e risorse a seguito dell’alluvione. Parlano di risarcimenti "virtuali" e "risorse insufficienti". E ammoniscono: "Basta chiacchiere"."Non solo i risarcimenti non sono arrivati – spiegano in una nota congiunta –, se non 3.000 euro per una parte delle famiglie alluvionate, con fondi derivati dalla Protezione civile e dalla Regione e le risorse già rese disponibili dalle Camere di Commercio, ma non esiste neppure una modulistica per richiederli e una struttura tecnica per esaminarli".

A meno che, si legge ancora, "qualcuno non voglia (ma noi ci sentiremmo presi in giro, se qualcuno lo affermasse) convincerci del fatto che le 60 persone messe a disposizione del Commissario straordinario Figliuolo (contro le circa 1.000 che operarono in occasione del terremoto in Emilia), siano in grado di prendere in esame in tempi rapidi e con efficacia le richieste di migliaia e migliaia di famiglie e di imprese della Romagna e parte dell’Emilia".

I 4,5 miliardi messi a disposizione non bastano "perché, in assenza di modalità certe di attribuzione, di apposite modulistica e strutture tecniche in grado di ricever e istruire le domande, si tratterà di risorse che, come spesso accade in Italia, nessuno utilizzerà. Nessuno si sente rassicurato da una cifra ancora insufficiente e, soprattutto, totalmente virtuale".