Alluvione, il primo bilancio Milioni di danni alle strade "Servono risorse extra"

"Nell’area metropolitana di Bologna ci sono circa 3.700 persone ancora evacuate, di cui 2.500 solo a Molinella". Il sindaco Matteo Lepore snocciola i numeri dell’alluvione tra evacuazioni, frane e danni. Quindici le strade chiuse a Bologna, ma il bilancio sale a 29 relativamente all’area metropolitana. Poi il nodo scuole: "Abbiamo deciso – continua il primo cittadino – con gli altri sindaci di aprire le scuole nei Comuni che avessero avuto la possibilità di farlo". I cancelli, oggi, rimarranno chiusi in 14 Comuni, a Molinella e Pianoro le scuole saranno parzialmente funzionanti. Aperti i plessi del capoluogo, tranne la primaria Longhena e la scuola dell’infanzia Casaglia perché "non sono raggiungibili in sicurezza a causa degli smottamenti nell’area collinare".

Ma a far paura, oltre al disastro causato dall’ondata di maltempo, sono i numeri della prima e parziale conta dei danni. "Soltanto per le strade provinciali e comunali dell’area metropolitana – dice Lepore – siamo a 110 milioni di euro. Non sono conteggiate le frane, i danni ai privati e tantissime altre problematiche, quindi è una cifra molto seria e destinata a salire".

Il sindaco ha poi fatto il punto su via Saffi, una delle zone più colpite della città a causa delle quattro esondazioni del torrente Ravone che hanno messo in ginocchio residenti e commercianti di una delle maggiori arterie di Bologna. "I tecnici hanno monitorato la condizione della via e non ci sono profili di allarme. Occorre abbassare la pressione dell’acqua sul Ravone, con interventi che vanno fatti dal consorzio regionale e dal Comune. Dobbiamo pensare a un’opera che cambi l’assetto del torrente. Il Ravone resta un osservato speciale e abbiamo chiesto il supporto della Protezione civile, dei vigili del fuoco, della Regione, del Consorzio che gestisce il canale e valuteremo se coinvolgere l’esercito".

Buone notizie, invece, arrivano sul fronte del volontariato. Sono ben 4.280 che hanno aderito al form diffuso online dal Comune per organizzare gli aiuti nelle zone della Città metropolitana colpite da frane ed esondazioni. "Li ringrazio – le parole del sindaco – perché la città si conferma solidale. Abbiamo attivato le prime squadre per la pulizia di cortili privati e marciapiedi in via Saffi e lungo il Savena, poi li manderemo anche negli altri comuni della Città metropolitana. I volontari non serviranno tutti e per questo abbiamo fermato le adesioni, non dobbiamo intralciare le operazioni di soccorso". Un soccorso che sta andando avanti, senza sosta, da due settimane. Proprio per la drammaticità dell’alluvione, il primo cittadino ha lanciato un appello al Governo affinché venga impostato "un provvedimento adeguato a una calamità che è come un terremoto, serviranno quindi risorse straordinarie per far fronte a questa emergenza".

Il sindaco ha poi ribadito come, in queste situazioni, sia fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini. "Purtroppo – conclude – ci sono molti curiosi che vanno lungo i ponti e i corsi d’acqua a fare foto e filmati, a volte anche con dei bambini. Io chiedo davvero di evitare questi comportamenti perché mettono a rischio l’incolumità delle persone e poi impegnano anche i soccorsi".

