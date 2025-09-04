Alluvione, il Ravone ‘rattoppato’. Conclusi i lavori sulla tombatura

Il Ravone è stato ‘rattoppato’ del tutto. Sono state concluse le operazioni negli ultimi due tratti dove la tombatura è saltata con l’alluvione di ottobre: via Zoccoli e via Montenero. Nel primo caso la furia del torrente aveva devastato cortili, cantine, garage e muretti, arrivando a sfondare completamente il solaio, mentre nel secondo caso i danni si erano registrati già con l’alluvione di maggio del 2023, con la copertura ammalorata e gonfia d’acqua, oltre che ‘stressata’ da vegetazione e radici.

Così il Comune ha avviato le operazioni per sistemare la copertura del corso d’acqua, partendo da via Andrea Costa e da via Brizio, per finire ora in via Zoccoli e via Montenero. La conclusione dei lavori, realizzati da Acr Reggiani con il coordinamento di Heratech (Gruppo Hera), era prevista entro settembre e il Comune esulta parlando di "un mese di anticipo".

"Le opere realizzate hanno riguardato il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per la circolazione nei due punti della copertura del torrente tombato danneggiati dall’esondazione: si tratta di circa 80 metri in via Zoccoli (tra via Dalmonte e via Saragozza) e di circa 40 metri in via Montenero, all’altezza del civico 6 – si legge nella nota del Comune –. I vecchi solai sono stati demoliti e la copertura in calcestruzzo è stata interamente ripristinata, garantendo la massima qualità, per aumentare la resilienza delle infrastrutture e renderle in grado di affrontare in condizioni di sicurezza fenomeni meteorologici, come le piogge autunnali o le ondate straordinarie di maltempo già avvenute in città". "Nelle prossime settimane – proseguono da Palazzo d’Accursio – sono previsti i lavori di completamento delle finiture dei muretti, la pavimentazione, l’illuminazione e la collocazione dei cancelli di delimitazione".

Luca Vianelli, diventato famoso come "l’alluvionato zero" di via Saffi e portavoce del Comitato Ravone Sicuro, parla di "una buona notizia". Ma non basta: "Continuiamo a evidenziare che i tratti subito prima e subito dopo i punti dove si è agito sono ancora molto ammalorati – puntualizza Vianelli –. Un tecnico ha usato questa metafora: ‘Hanno messo una porta blindata a protezione di una tenda da campeggio’. Questo per dire che l’intervento sicuramente è valido e rafforzativo, ma nel caso di un evento come quello di ottobre 2024 la tombatura si spaccherà nuovamente".

"Ci sono moltissimi altri tratti tombati fatti negli anni ‘50 o ’60 da sistemare: non hanno la giusta tenuta idraulica – chiude Vianelli –. E soprattutto bisogna agire a monte: sono questi gli interventi che aspettiamo, gli unici per evitare che quella mole d’acqua raggiunga ancora la città".

Francesco Moroni