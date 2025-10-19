Alluvione, inchiesta in procura sull’esondazione del Ravone. “Interventi mancati”

Bologna, 19 ottobre 2025 – Interventi di manutenzione mancati e procedure non rispettate. Che avrebbero portato, nel tempo, a creare le condizioni perché il Ravone, ingrossato dalle piogge battenti di quei giorni dell’autunno scorso, nella notte tra il 19 e il 20 ottobre 2024 esondasse, finendo per riversare un inferno di acqua e fango su case e persone.

Alluvione, a sinistra esondazione del Ravone e a destra carabinieri al lavoro

È questo il cardine su cui ruota l’inchiesta che è stata aperta in Procura, tesa a individuare eventuali responsabilità che potrebbero aver contribuito a quel disastro. Un fascicolo affidato al pm Marco Imperato, che al momento risulterebbe ancora senza indagati, con le indagini delegate a carabinieri del Nucleo investigativo e vigili del fuoco.

Un’inchiesta nata da segnalazioni ed esposti arrivati nei giorni immediatamente successivi all’alluvione: fatti e circostanze che in questi mesi gli inquirenti hanno iniziato a ‘mettere in ordine’, attraverso sopralluoghi tecnici, acquisizione di documenti e anche ascoltando chi in quella zona della città vive e che nell’alluvione ha perso o rischiato di perdere tutto, oltre a rischiare la vita.

Ai testimoni è stato chiesto di ricostruire quanto accaduto quella notte; la direzione da cui arrivava l’acqua e se c’erano stati analoghi precedenti in passato. Accertamenti che avrebbero portato a riscontrare carenze in ordine a interventi che si sarebbero dovuti effettuare nel tempo, ma che non sarebbero invece stati fatti.

Sull’indagine in Procura c’è il massimo riserbo. A novembre scorso, anche i residenti di via Zoccoli avevano presentato un esposto chiedendo di valutare eventuali responsabilità dell’alluvione in capo al Comune. Alla base c’era la convinzione che almeno dal 2013 l’amministrazione fosse a conoscenza del rischio per l’incolumità pubblica rappresentato dal Ravone, ma non avrebbe preso provvedimenti.