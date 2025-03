Alluvione, incontro sul territorio. Poi spazio a ‘Ho visto il finimondo’

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, organizzata a livello internazionale domani, il comitato ‘Salviamo il Canale Navile, composto da cittadini e dall’Associazione Cà Bura, Associazione Oasi dei Saperi e Associazione Vitruvio, presenta l’appuntamento ‘Ci facciamo quattro vasche?’, in programma domenica alle 15.30 presso il Parco dei Giardini (in via dell’Arcoveggio 59/8). A seguire, la proiezione del documentario ‘Ho visto il finimondo. Cronache dell’alluvione di maggio 2023 in Romagna’, con la presenza degli autori Valerio Baroncini (vicedirettore del Carlino) e Marco Santangelo.

L’incontro sarà un’occasione di approfondimento e confronto sulla gestione delle risorse idriche e sulla sicurezza del territorio, con particolare attenzione al contesto bolognese e alle sfide poste dal cambiamento climatico. In particolare, il dibattito si articolerà attorno a tre tematiche principali: il progetto Impronta Verde – Il piano per la creazione di sei parchi fluviali che collegheranno Savena, Reno e Navile, e le strategie per la valorizzazione e sicurezza delle vie d’acqua; Il modello di Barcellona – Soluzioni adottate nella città catalana per la gestione del rischio idraulico e possibili applicazioni a Bologna; Le vasche di laminazione – Aree idonee alla costruzione di grandi bacini per la mitigazione del rischio alluvioni.

A seguire, come detto, verrà proiettato il documentario ‘Ho visto il finimondo’. Un racconto in presa diretta di quei tremendi giorni di quasi due anni fa con audio e documenti inediti, interviste, testimonianze, parole di chi c’era e ha vissuto in prima persona sulla propria pelle la paura e le conseguenze delle inondazioni.