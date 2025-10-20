Alluvione a Bologna, la maxi inchiesta: indagini su lavori mancati e soldi spesi nell’emergenza

Bologna, 21 ottobre 2025 – Miglaia di pagine di esposti e querele, confluiti in un unico fascicolo. Una maxi inchiesta, quella coordinata dal pm Marco Imperato, che affronta non solo l’esondazione del Ravone in città, ma anche il disastro in Val di Zena e gli allagamenti registrati in quei tragici giorni di ottobre dello scorso anno in tanti territori della provincia.

Una frana lambisce una casa a Botteghino di Zocca per l’alluvione di un anno fa

L’obiettivo è mettere in ordine documenti, testimonianze e circostanze, per capire se si siano verificate condotte omissive da parte di tutti quegli enti preposti alla manutenzione dei fiumi che potrebbero aver creato le condizioni perché un evento climatico eccezionale si trasformasse in un disastro ambientale.

E questo porta ad aprire all’ipotesi, che potrebbe configurarsi, non solo di omissione di atti d’ufficio, ma anche di disastro ambientale per colpa e incuria, in relazione alla mancata applicazione di piani di intervento redatti appositamente per mitigare gli effetti di eventuali precipitazioni straordinarie. Sarebbero due i binari dell’indagine su cui si procede: uno teso a verificare eventuali omissioni in relazione alle manutenzioni, come la pulizia dei letti dei fiumi e dei corsi d’acqua; l’altro che invece mira a capire se siano state attuate tutte le procedure d’emergenza in ambito di protezione civile, come il piano di evacuazione che ogni ente è tenuto a redigere in caso di calamità.

Accertamenti delegati ai carabinieri del Nucleo Investigativo e ai vigili del fuoco, che in questi mesi si sono concretizzati in sopralluoghi tecnici, nell’acquisizione di documentazione (atti ufficiali, ma anche video e fotografie effettuati dai residenti) e nell’audizione di diversi testimoni e vittime. Tra le persone che risultano essere state ascoltate a sommarie informazioni dagli inquirenti, nell’ambito dell’inchiesta che ancora risulta senza indagati, anche diversi geologi. A cui sarebbe stato chiesto di ricostruire, in base alla propria esperienza sul campo, le possibili cause ‘umane’ - e quindi inadempienze o errori - che hanno portato al susseguirsi di più eventi drammatici nel giro di pochi mesi.

Non solo. In base a quanto trapela, un capitolo a parte di questo lavoro di ricostruzione riguarderebbe anche le spese sostenute dagli enti per ‘tamponare’ l’emergenza. Che stando a quanto messo a verbale da alcuni dei tecnici sentiti, in più circostanze sarebbero risultate molto più alte rispetto a quelle messe in campo per analoghi interventi effettuati in passato.

Tasselli su tasselli, che con un lavoro certosino la Procura sta sistemando, per verificare se ci siano responsabilità in capo a chi quegli interventi avrebbe dovuto mettere in campo e - è l’ipotesi - non lo ha fatto. O non lo ha fatto in maniera adeguata. Interventi come quelli che erano stati definiti nel piano di valutazione e gestione del rischio idrogeologico approvato nel ormai lontano 2013 dalla giunta regionale.

Nell’alluvione dello scorso anno, a Pianoro perse la vita anche un ragazzo di 20 anni. Simone Farinelli, che era in auto assieme al fratello, fu travolto dalla piena a Botteghino di Zocca. Anche su quella tragedia era stata aperta un’inchiesta dalla Procura, ma non è ancora chiaro se anche questa indagine sia confluita o possa confluire nel fascicolo del pm Imperato.