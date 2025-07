Alluvione, la causa dei residenti: "Pagateci per i danni futuri". Attesa la decisione del giudice

Alluvione, è attesa nei prossimi giorni la decisione del giudice del tribunale civile Paolo Siracusano riguardo la causa promossa dai 20 residenti di via di Ravone, via del Genio e via Zoccoli, con il supporto del comitato per il dissesto idrogeologico bolognese, contro Comune, Regione e Consorzio della Bonifica Renana. A ottobre 2024 il disastro che ha coinvolto i residenti: in quella zona fu sfiorata la tragedia, con due persone che sono state salvate dei vigili del fuoco e danni alle abitazioni. Ora, i residenti si sono uniti e, tramite l’avvocato Adriano Travaglia, hanno promosso un’azione per denuncia di danno temuto davanti al tribunale: con questo ricorso, chiedono di condannare il Comune, la Regione, il commissario straordinario e il Consorzio Bonifica Renana a provvedere a quanto necessario alla messa in sicurezza del bacino idrogeologico del Ravone, prevedendo una penale per ogni giorno di ritardo e una cauzione di 3 milioni e 600mila euro.

IN COSA CONSISTE

La denuncia per danno temuto può essere presentata da chi ha ragione di temere che a edifici o proprietà possano arrivare futuri danni, in mancanza di un’azione che ponga fine alla situazione di pericolo. Il giudice può disporre una garanzia per danni eventuali, oltre a obbligare le amministrazioni chiamate in causa ad agire con gli interventi necessari.

LE RICHIESTE DEI RESIDENTI

La prima riguarda il tratto tombato del torrente Ravone tra via Zoccoli e via Dalmonte, la seconda via del Genio, la terza i danni subiti in seguito all’alluvione del 2024.

IL TRATTO TOMBATO TRA LE VIE ZOCCOLI E DALMONTE

L’avvocato Travaglia fa sapere che, dopo la presentazione del ricorso, il Comune ha affidato a Hera i lavori per il ripristino della tombatura, che sono iniziati il 16 giugno e dovrebbero durare 14 settimane. Al giudice, i residenti interessati hanno chiesto di obbligare Comune e Regione, se i lavori non dovessero essere conclusi nei tempi previsti, a pagare a ognuno di loro una penale di 1.000 euro al giorno per ogni giorno di ritardo.

VIA DEL GENIO

Qui il problema era legato alle acque meteoriche che, scendendo dalla collina, andavano ad allagare le abitazioni a valle. In questo caso sono già stati eseguiti alcuni interventi, in particolare la costruzione di vasche di laminazione, ma dovranno essere eseguiti anche altri lavori, di cui Comune e Consorzio hanno già stimato la durata intorno a due mesi e mezzo (75 giorni), senza però fissare una data di inizio degli interventi. La richiesta al Tribunale, spiega Travaglia, è di obbligare gli enti a far partire i lavori di via del Genio entro un termine congruo, che potrebbe essere il 30 agosto, e di assicurarsi che durino effettivamente 75 giorni. In caso di ritardi, la dozzina di residenti interessati chiede che a ciascuno di loro sia corrisposta una penale di 1.000 euro al giorno per ogni giorno di ritardo.

I DANNI DELL’ULTIMA ALLUVIONE

Infine, c’è la questione dei danni subiti nell’ultima alluvione dai 20 ricorrenti e degli eventuali danni futuri: la norma prevede che il giudice possa condannare le amministrazioni a prestare idonea garanzia per i danni temuti. Tramite l’avvocato, sono state avanzate tre proposte alternative.

LE TRE SOLUZIONI ALTERNATIVE

La prima: le amministrazioni depositino subito tre milioni e 600mila euro (somma pari ai danni subiti dai 20 residenti durante l’ultima alluvione); la seconda: prevedere che le amministrazioni stupulino con la banca una garanzia fideiussoria così, nel caso si verifichi un altro evento alluvionale; la terza (la più probabile): le amministrazioni stipulino un contratto con l’impresa di assicurazioni, nel caso dovesse esserci un’altra alluvione i residenti possono farsi liquidare subito la somma dall’assicurazione.

L’ALLARME DEI RESIDENTI:

"NON C’È PIÙ TEMPO"

Davanti al giudice, ieri, "ho insistito sugli interventi da porre in atto – sottolinea Travaglia –, non è possibile aspettare anni: le amministrazioni devono farsi carico di questi lavori, che sono urgenti, senza rimandare ulteriormente. Qui non si tratta solo di proteggere la proprietà privata, c’è la questione dell’incolumità: parliamo di salvare la vita a queste persone. Non si può rinviare al 2032. Stando infatti al piano del governo per tutti i territori colpiti dall’alluvione, comprensivo anche degli interventi per il Ravone quindi, questa è la data entro cui si dovranno concludere i lavori. Per ora, la Regione ha chiesto all’Alma Mater di procedere con uno studio preliminare per individuare i rischi riguardo il Ravone e per proporre soluzioni al fine di contenere quei rischi. Seguiranno lo studio di fattibilità e poi l’esecuzione dei lavori vera e propria. A oggi, ancora, non si muove nulla. Siamo ancora in alto mare".