Alluvione, la Finanza: "Salvate tante vite". E il governo promette: "Rimborsi entro maggio"

"Concretezza, responsabilità, disciplina e onore. Da 250 anni la Guardia di finanza tutela i cittadini onesti, garantendo il massimo impegno pubblico in materia di solidarietà sul territorio". Queste le parole di Fabrizio Cuneo, comandante interregionale della Guardia di Finanza per l’Italia Centro Settentrionale, all’apertura del convegno per i 250 anni delle Fiamme gialle. L’evento è organizzato dal comando provinciale, guidato dal generale Carlo Levanti e si è tenuto in Salaborsa ieri mattina all’Auditorium Biagi. Al ‘primo tempo’ del convegno, dedicato all’alluvione, ha partecipato anche il viceministro dei Trasporti, Galeazzo Bignami. "La consapevolezza di poter essere nelle mani di un corpo come la Guardia di finanza è rassicurante per tutti", ha affermato durante il suo intervento, seguito da una stretta di mano ‘gelida’ – i due fino a quel punto si erano totalmente ignorati – con il sindaco Matteo Lepore. Poi, il viceministro ha rilanciato sul tema della ricostruzione: "Entro il primo anniversario contiamo di emettere i primi rimborsi". Per quanto riguarda i beni mobili, invece, Bignami dice che "stiamo ragionando col ministero dell’Economia sulla forma migliore per arrivare anche al risarcimento, bisognerà capire se a credito d’imposta o a forfait. Ricordiamo che per il sisma questo non fu fatto". Presente, appunto, anche il sindaco, che ha ricordato quei momenti che "senza tutte le forze dell’ordine, sarebbero stati ancora più difficili". Dopodiché, nel corso dello stesso dibattito, è stato proiettato anche il video saluto del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario alla ricostruzione, che ha rammentato quei tristi giorni di metà primavera 2023: "Di fronte all’emergenza voi siete sempre stati in prima linea". E aggiunge che ora "tocca a voi, vigilare sul rilancio del sistema emiliano-romagnolo, intercettando eventuali tentativi dell’illegalità di accaparrarsi il denaro pubblico e le risorse spese per la ricostruzione".

Alla tavola rotonda hanno partecipato anche Irene Priolo, vice presidente della Regione, Rita Nicolini, direttrice dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e il generale Ivano Maccani, comandante regionale delle Fiamme gialle: "Durante l’alluvione, nelle province di Forlì, di Ravenna e in anche in quella di Bologna, la Finanza ha dato un contributo di coordinamento con tutta la componente di Protezione civile. Abbiamo impiegato giornalmente ben oltre 200 uomini, con i nostri mezzi aerei e i nuclei sommozzatori. Sono state numerosissime le persone che abbiamo salvato, anche in pericolo di vita, e con azioni abbastanza temerarie con i mezzi aerei". Presente sul campo anche il luogotenente sommozzatore Giovanni Cirmi: "Sono stati giorni intensi, abbiamo lottato per raggiungere le persone isolate in campagna, qui la vasta portata dell’evento ha sfondato gli argini e ha rischiato di travolgerci".

Durante il convegno un focus sull’importanza dello sport paralimpico per la famiglia e la società, con l’ex calciatore Beppe Signori, il cestista Marco Belinelli.

Giovanni Di Caprio