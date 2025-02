Alluvione, la minoranza: "L’assemblea? Un flop"

"L’incontro per alluvionati? Buona l’idea, ma organizzato male". Questo quanto dichiarato dalla minoranza di Castenaso, per voce del consigliere di ‘Castenaso, si cambia’ Mauro Mengoli, a seguito dell’iniziativa voluta dal Comune per parlare dell’alluvione che ha colpito il territorio.

Mengoli, senza mezzi termini, poi aggiunge: "Molto fumo e niente arrosto. A parte il fatto che non era stato anticipato nulla a noi consiglieri comunali, quello che mi preme sottolineare sono due cose. La prima è la totale inefficienza organizzativa. Ma, fatto ancora più grave per me, la sala era totalmente inadeguata per il volume di persone che doveva raccogliere. Siamo stati stipati come sardine, molti in piedi e fuori dalla sala stessa, addirittura qualcuno se ne è andato via perché tanto non avrebbe potuto capire nulla. La seconda cosa è ancora più grave: le comunicazioni da dare alla gente erano il nulla. Dopo aver spiegato cosa è stato fatto per l’emergenza, nulla di positivo si sa sul futuro. Ci sono solo idee vaghe che l’amministrazione ha portato in Regione, ma nulla è stato recepito o approvato. Un’occasione persa, sprecata".

Non si è fatta attendere la replica del sindaco Carlo Gubellini: "È evidente che il consigliere Mengoli deve aver partecipato a un altro incontro o se presente era molto distratto perché abbiamo informato i cittadini dei progetti in campo, dai due interventi della Bonifica Renana che partiranno tra qualche mese alla pulizia della vegetazione in alveo e sulle sponde già in corso, all’opera di risezionamento dell’alveo da Fiesso a Vigorso a carico di Sogesid, alle opere di protezione del territorio pianificate internamente che abbiamo già trasmesso alla Regione per il necessario nulla osta. Abbiamo ben presente il problema e stiamo facendo tutto il possibile per dare delle risposte concrete ai cittadini, dobbiamo lavorare in prospettiva guardando al futuro per mettere in sicurezza i territori, se il consigliere Mengoli ha delle idee me lo faccia sapere anziché cavalcare sempre l’onda polemica strumentalizzando le cose".

Zoe Pederzini