"Alluvione, la tassa non sarebbe giusta"

Il fondo anti-alluvione del Comune verrà definito entro febbraio e servirà a prevenire e riparare i danni legati al cambiamento climatico. La proposta di Lepore arriva in risposta alla devastante alluvione del 19 ottobre e si concentrerà sulla messa in sicurezza del sistema idrico della città, attualmente escluso dai Piani speciali della ricostruzione. "Oltre al danno la beffa, non mi sembra giusto andare a chiedere ai cittadini di pagare un’ulteriore tassa. In particolare penso a chi è stato maggiormente colpito come, ad esempio, i cittadini di via Zoccoli", pensa Renato Nucci. Imposta che, "tra l’altro, noi già paghiamo, ed è la Bonifica renana, e basta e avanza", sottolinea Nucci.