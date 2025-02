Alluvione, lavori nell’alveo del rio Gorgara

La schiarita dopo l’alluvione. Sono partiti i lavori di manutenzione sul Rio Gorgara a Ozzano: lavori a carico della Regione Emilia Romagna, su richiesta del Comune. Nello specifico, spiega l’amministrazione, si tratta di interventi che interesseranno sia la vegetazione ripariale sia una verifica della sagomatura della sezione del rio.

Un tratto infatti, ha comportato problemi ad alcune abitazioni e aziende collocate nella zona industriale nel corso dell’alluvione del maggio 2023, così come in quella dell’ottobre 2024. "La Regione ha avviato un intervento importante – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni Fabio Lanzarini –. Dopo la riapertura di via della Quercia e i lavori in via Pilastrino, questo intervento si colloca in un’azione di tutela e salvaguardia del nostro territorio, colpito da ben due alluvioni. Questo è solo uno dei numerosi interventi che abbiamo in programma per proseguire nell’attività di messa in sicurezza dei corsi d’acqua. Non solo, possiamo già anticipare che è in programma la risagomatura del fosso perimetrale al parco Federica Barbieri a Tolara, che con le forti piogge andava in sofferenza e causava allagamenti".

Così si è espresso anche il sindaco Luca Lelli: "Sicuramente questo intervento che avevamo richiesto dopo i disagi dell’alluvione del 2023 è di assoluta necessità. È bene sottolineare che il Rio Gorgara è oggetto di attenzione anche in altri punti del territorio, come in alcuni tratti che costeggiano via San Pietro, e per i quali si stanno concordando le modalità di intervento sempre con la Regione. Dopo una mappatura generale, lì dove si sono registrati i maggiori disagi e danni dalle alluvioni, stiamo cercando di intervenire su più fronti per la tutela e salvaguardia del nostro territorio". Questi lavori seguono quelli già fatti al rio Marzano dove era stata sostituita una griglia a carico del Comune. Come aveva sottolineato l’assessore Lanzarini: "Una griglia, quella nuova, con una doppia inclinazione: un elemento rilevante perché progettata in modo da poter bloccare eventuale materiale e ramaglie, lasciando ben defluire l’acqua verso il tombamento. Dopo una mappatura dei danni sono stati delineati i lavori da realizzare con l’intento di mettere in sicurezza l’area e limitare futuri danni in caso di nuove alluvioni. Appena possibile partiremo con uno studio idraulico del bacino del Rio Marzano al fine di quantificare la quantità di acqua da gestire, la tipologia e il dimensionamento degli interventi successivi come le vasche di laminazione e tutto quello che si reputerà necessario".

Zoe Pederzini