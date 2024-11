Alluvione Ravone Bologna, via ai lavori di messa in sicurezza: tappe e tempi

Bologna, 14 novembre 2024 – Partiranno il 18 novembre i lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti di via di Ravone, resi necessari a causa dell’alluvione che ha colpito la città nel 2023 e che ha provocato dissesti e cedimenti lungo il ciglio, verso valle, del piano carrabile della strada causando limitazioni della percorribilità.

Gli interventi lungo via di Ravone

L'opera consiste in interventi di consolidamento e sicurezza lungo tre tratti della via di Ravone, dove si sono verificati dissesti attivi. Le azioni principali comprendono la costruzione di muri di contenimento in calcestruzzo armato, il rifacimento della sede stradale con pendenza per il drenaggio delle acque, e l'installazione di cunette francese per il corretto smaltimento dell’acqua.

Le fasi dei lavori

Gli interventi sono previsti in più fasi e la viabilità subirà restrizioni con un senso unico alternato e parziali chiusure per fasce orarie. Gli interventi, di un importo netto dei lavori di 43.5713,49 euro, saranno svolti in 3 momenti diversi per un totale di circa 200 giorni di lavori:

Il primo intervento , tra il civico 36 e il civico 25 , avrà una durata di circa ottanta giorni e prevede chiusure parziali a fasce orarie (8.30-12.30 e 13.30-17)

, tra il civico e il civico , avrà una durata di circa e prevede a fasce orarie (8.30-12.30 e 13.30-17) il secondo intervento , tra il civico 23 e il civico 36 , avrà una durata di sessanta giorni e sarà sempre garantito un senso unico alternato con semaforo

, tra il civico e il civico , avrà una durata di e sarà sempre garantito un senso unico alternato con semaforo il terzo intervento, tra il civico 30 e il civico 23, avrà una durata di sessanta giorni e sarà sempre garantito senso unico alternato con semaforo.

Il passaggio dei mezzi di emergenza e di soccorso verrà sempre assicurato.

La situazione post-alluvione in via Antonio Zoccoli

I lavori in via Zoccoli e in via Saragozza

Due delle zone maggiormente colpite dall’esondazione del Ravone a seguito dell’alluvione del mese scorso sono sicuramente via Zoccoli e via Saragozza. Infatti nel pomeriggio del 13 novembre si è tenuto un nuovo incontro tra l’amministrazione comunale e gli amministratori dei condomini di via Zoccoli 1-13 e 15-17 e dei condomini di via Saragozza 185 e 189 e 189/3, con i tecnici incaricati.

I presenti hanno ribadito il comune obiettivo di lavorare insieme in modo collaborativo per garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone, cercando al tempo stesso di ridurre il più possibili i disagi degli inquilini.

Il Comune si è detto disponibile, dopo opportuni sopralluoghi, a sostenere le spese nella riparazione di alcuni danni causati dall’alluvione e collocare un dissuasore stradale zavorrato per impedire l’accesso delle auto fino a quando non saranno realizzati i primi interventi.