Alluvione, le delocalizzazioni. I sindaci: "Dialogo più stretto con tutti i singoli territori"

"Parlare con i rappresentanti dei Comuni e capire le singole realtà". Queste parole sintetizzano in parte il pensiero di tanti amministratori della provincia bolognese e dei comitati in merito alla prima ordinanza in cui si parla di delocalizzazione e degli incentivi previsti per farlo, approvata dalla Corte dei Conti e presentata dal commissario straordinario Fabrizio Curcio e dal presidente di Regione Michele de Pascale. Così il sindaco di Molinella, Bruno Bernardi: "L’ordinanza firmata dal commissario rappresenta certamente un atto dovuto nei confronti di chi, ormai da anni, vive sulla propria pelle le conseguenze delle alluvioni. È giusto che lo Stato e le Regioni si facciano carico di fornire un sostegno concreto, soprattutto a chi si trova nell’impossibilità di rientrare nelle proprie abitazioni. Resta difficile accettare l’idea che molte di queste aree non possano essere messe in sicurezza. In molti casi gli abitanti non vedranno il contributo come una vera soluzione, sia per l’attaccamento al territorio sia perché le cifre indicate, pur importanti, non coprono pienamente i costi di una nuova costruzione. Per chi non ha la possibilità o la volontà di accendere un mutuo, questo rischio diventa ancora più evidente". "Rimane aperta– continua – una questione importante: le abitazioni che non verranno ricostruite. Nel calcolo dei rimborsi dovrebbe essere considerato anche il costo di demolizione, altrimenti si corre il rischio concreto di lasciare sul territorio strutture pericolanti. Capisco che la Regione debba lavorare con regole generali e macro-obiettivi, ma la vera sfida sarà riuscire a calare queste misure nella realtà concreta dei territori. Per farlo servirebbe un dialogo più stretto con i Comuni".

Gli fa eco il sindaco di Pianoro, Luca Vecchiettini: "La delocalizzazione è un’ipotesi che non può prescindere da un confronto preventivo che coinvolga anche comuni, comitati e cittadini. Deve in ogni caso restare una scelta volontaria e non potrà mai sostituire gli interventi di messa in sicurezza, indispensabili per chi vorrà legittimamente continuare a vivere in quelle zone che, fino a prima del 2023, erano paradisi ben lontani dagli attuali scenari catastrofici". "Bene l’ordinanza, ma sono tanti gli interrogativi che andranno chiariti – dichiara, poi, il primo cittadino di Medicina, Matteo Montanari –. Il primo e più forte è sull’attuazione di questo piano di delocalizzazione. Ci sono alcune situazioni sul nostro territorio specifiche e puntuali: sarà necessario capire come quest’ordinanza si può adattare a singoli casi e se una soluzione come questa può essere d’aiuto alle persone che, già in difficoltà economica, dovranno ricostruirsi una casa con cifre e incentivi, come quelli dell’ordinanza, che non coprono certo i lavori necessari".

Dure le parole del portavoce del Comitato Val di Zena, Pietro Latronico: "Apprendiamo dalla stampa la notizia della delocalizzazione, un atto così importante e impattante sulla vita delle comunità locali. È avvilente constatare che scelte di tale portata vengano rese note non attraverso un percorso di confronto, ma a decisioni già prese, senza alcuna condivisione con i cittadini e i comitati che da tempo chiedono trasparenza e partecipazione". "Si tratta – argomenta – di un tradimento rispetto agli impegni pubblicamente assunti dalla Regione e dalla struttura commissariale, che hanno più volte dichiarato di voler investire nella comunicazione e nella trasparenza. Esprimiamo con forza la nostra contrarietà a questo metodo e chiediamo che Regione e struttura commissariale aprano immediatamente un tavolo di confronto vero". Una posizione sottoscritta anche dal comitato alluvione e frane Monterenzio 2023.