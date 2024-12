Alluvione, le denunce del comitato di Idice

"L’alluvione ci ha tolto tutto". E i residenti di Idice fanno causa alle istituzioni. È nato un nuovo comitato di cittadini alluvionati, quelli di Idice, frazione al confine tra San Lazzaro e Ozzano. Tutti residenti in via del Fiume e alluvionati più di una volta a causa delle esondazioni dell’Idice, non hanno perso tempo e hanno già annunciato di aver intrapreso una battaglia legale, civile e penale, contro gli enti che saranno considerati responsabili di quanto avvenuto.

Ad assistere il comitato, legalmente, gli avvocati Dario Bolognesi, per la parte penale, e il civilista Fabio Villani. Sotto la lente i detriti presenti da tempo nell’Idice e mai rimossi, oltre che alcuni lavori in corso, con la presenza di ponteggi, che, come già evidenziato da consiglieri comunali di opposizione mesi fa, potrebbero aver ostruito il flusso importante in caso di piogge e piena. Così dal comitato, per voce del presidente, nonché storico residente della frazione, Ambros Venturi: "A seguito degli eventi di inondazione verificatisi nei mesi di settembre e ottobre di quest’anno a Idice, abbiamo costituito il comitato con il compito di svolgere attività collegate alla tutela dei cittadini. Tale iniziativa si è resa necessaria a fronte dell’assenza di interventi di manutenzione del fiume e delle opere idrauliche ivi presenti, con le conseguenze gravissime di cui tutti siete al corrente".

Il presidente aggiunge: "Le due esondazioni ravvicinate hanno arrecato danni patrimoniali e morali ingentissimi. La popolazione di Idice vive in un costante stato d’ansia e teme tutt’ora per l’incolumità propria e dei propri cari. Nonostante la gravità dei fatti già accaduti, le istituzioni non hanno ancora reagito e si teme che possano verificarsi nuovi eventi disastrosi come quelli di settembre e ottobre. Il comitato di Idice, sempre nell’ottica della tutela dei cittadini, ha incaricato lo studio legale Bolognesi per gli aspetti penalistici e lo studio legale Villani per quelli civilistici, al fine di promuovere azioni giudiziarie volte a ottenere il ripristino della sicurezza del fiume e il ristoro dei danni già patiti dalla popolazione in conseguenza degli eventi degli scorsi mesi. L’auspicio è che gli enti preposti si attivino tempestivamente per il ripristino della sicurezza di queste zone e che si provveda quanto prima a risarcire i danni gravissimi subiti dagli abitanti di Idice".

"Il nostro incarico, del mio studio e del collega civilista, ha un fine preciso – spiega l’avvocato Bolognesi –: ovvero quello di fare in modo che quello che è accaduto non accada ancora. Solleciteremo gli enti, nelle loro responsabilità, per comprendere le cause di ciò che si è verificato. Abbiamo già depositato un atto, corredato da una valutazione di nostri consulenti, e l’avvocato Villani farà lo stesso. Dopodiché ci confronteremo con le altre parti, in particolare per quanto mi riguarda con la Procura della Repubblica di Bologna. Noi abbiamo proposto una denuncia specifica, corredata dal parere degli esperti e attendiamo la Procura". Villani aggiunge e conclude: "Siamo andati di persona a vedere cosa è successo. Si tratta di un disastro naturale che, però, ha precise responsabilità. Il comitato ci ha chiesto delle risposte e le nostre risposte sono state affidate in primo luogo ad alcuni periti che hanno redatto una prima relazione tecnica. Noi procederemo in sede civile, a breve decideremo quale tipo di procedimento intraprendere".

Zoe Pederzini